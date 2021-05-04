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Ловелас влюбил в себя 20 девушек, обманув их на сотни миллионов, причём три жили по соседству

Месяц назад в полицию Китая обратилась женщина со странным заявлением. Её любовник, с которым она познакомилась в 2019 году, украл у неё девять миллионов юаней (104 миллиона рублей). Для Китая такие преступления не редкость, так что ловеласа быстро нашли. Оказалось, эта жертва была далеко не единственной.

4 мая 2021, 13:30

Фото © New.QQ

Женщина из Чжэнчжоу, благодаря заявлению которой раскрылась целая сеть преступлений, рассказала, что познакомилась с молодым человеком по имени Чжан Нань на автомойке. Мужчина убедил её в том, что он из влиятельной семьи. У них завязались романтические отношения, и парень пользовался этим. Ссылаясь на проблемы отца или возможности продвижения по карьерной лестнице, мошенник каждый раз выманивал у жертвы крупные суммы денег и возвращать их не торопился.

Фото © New.QQ

Фото © New.QQ

К сожалению, когда жертва осознала, во что она ввязалась, было уже поздно — Чжан Нань всё потратил на суперкары и казино. А главное — девушка была далеко не единственной, в чьё доверие втёрся парень. Следствию удалось установить, что за последнюю пару лет мошенник встречался с двадцатью девушками. Парень далеко не ходил: пассии жили по соседству, а три — вообще в одном доме.

Фото © New.QQ

Фото © New.QQ

Когда парень во всём признался, офицеры связались с некоторыми жертвами. Оказалось, многие уже давно осознали, что им не видать своих денег, но всё равно не шли в полицию. Сценарий завоевания доверия у ловеласа был всегда один и тот же — он говорил о своём высоком происхождении, регулярно одаривал новых подруг, а потом начинал просить деньги, постепенно увеличивая суммы. Так ему удалось украсть сотни миллионов рублей, от которых сейчас ничего не осталось. Конечно, кроме дорогих машин. Их, в отличие от своих жертв, мошенник любит по-настоящему, пишет Oddity Central.

В Сеть попали интимные снимки Виктории Бони, за которые мошенники требовали миллионы рублей

В Сеть попали интимные снимки Виктории Бони, за которые мошенники требовали миллионы рублей

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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