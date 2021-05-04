Ловелас влюбил в себя 20 девушек, обманув их на сотни миллионов, причём три жили по соседству
Месяц назад в полицию Китая обратилась женщина со странным заявлением. Её любовник, с которым она познакомилась в 2019 году, украл у неё девять миллионов юаней (104 миллиона рублей). Для Китая такие преступления не редкость, так что ловеласа быстро нашли. Оказалось, эта жертва была далеко не единственной.
Женщина из Чжэнчжоу, благодаря заявлению которой раскрылась целая сеть преступлений, рассказала, что познакомилась с молодым человеком по имени Чжан Нань на автомойке. Мужчина убедил её в том, что он из влиятельной семьи. У них завязались романтические отношения, и парень пользовался этим. Ссылаясь на проблемы отца или возможности продвижения по карьерной лестнице, мошенник каждый раз выманивал у жертвы крупные суммы денег и возвращать их не торопился.
К сожалению, когда жертва осознала, во что она ввязалась, было уже поздно — Чжан Нань всё потратил на суперкары и казино. А главное — девушка была далеко не единственной, в чьё доверие втёрся парень. Следствию удалось установить, что за последнюю пару лет мошенник встречался с двадцатью девушками. Парень далеко не ходил: пассии жили по соседству, а три — вообще в одном доме.
Когда парень во всём признался, офицеры связались с некоторыми жертвами. Оказалось, многие уже давно осознали, что им не видать своих денег, но всё равно не шли в полицию. Сценарий завоевания доверия у ловеласа был всегда один и тот же — он говорил о своём высоком происхождении, регулярно одаривал новых подруг, а потом начинал просить деньги, постепенно увеличивая суммы. Так ему удалось украсть сотни миллионов рублей, от которых сейчас ничего не осталось. Конечно, кроме дорогих машин. Их, в отличие от своих жертв, мошенник любит по-настоящему, пишет Oddity Central.
WOW-news
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