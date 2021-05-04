Ловелас влюбил в себя 20 девушек, обманув их на сотни миллионов, причём три жили по соседству

Женщина из Чжэнчжоу, благодаря заявлению которой раскрылась целая сеть преступлений, рассказала, что познакомилась с молодым человеком по имени Чжан Нань на автомойке. Мужчина убедил её в том, что он из влиятельной семьи. У них завязались романтические отношения, и парень пользовался этим. Ссылаясь на проблемы отца или возможности продвижения по карьерной лестнице, мошенник каждый раз выманивал у жертвы крупные суммы денег и возвращать их не торопился.

К сожалению, когда жертва осознала, во что она ввязалась, было уже поздно — Чжан Нань всё потратил на суперкары и казино. А главное — девушка была далеко не единственной, в чьё доверие втёрся парень. Следствию удалось установить, что за последнюю пару лет мошенник встречался с двадцатью девушками. Парень далеко не ходил: пассии жили по соседству, а три — вообще в одном доме.

Когда парень во всём признался, офицеры связались с некоторыми жертвами. Оказалось, многие уже давно осознали, что им не видать своих денег, но всё равно не шли в полицию. Сценарий завоевания доверия у ловеласа был всегда один и тот же — он говорил о своём высоком происхождении, регулярно одаривал новых подруг, а потом начинал просить деньги, постепенно увеличивая суммы. Так ему удалось украсть сотни миллионов рублей, от которых сейчас ничего не осталось. Конечно, кроме дорогих машин. Их, в отличие от своих жертв, мошенник любит по-настоящему, пишет Oddity Central.

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