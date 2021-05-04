Модель полностью разделась у распахнутого окна, и фанаты уже испугались за психику её соседей

Французская модель Паулин Танто часто бывает в разъездах, посещая разные курорты. Но, даже оставшись дома, девушка находит идеи для пикантных фотосессий.

Фото © Instagram / popstantot

Паулин поделилась в "Инстаграме" снимком, где позировала у распахнутого окна на фоне зелени и цветов. Модель выбрала любимую позу, при которой видны все изгибы её пышных форм. А чтобы эффект был ещё более сильным, она решила снять с себя всю одежду, не испугавшись взглядов любопытных соседей.

Фото © Instagram / popstantot

Смущающий кадр получил более 575 тыс. лайков, и Паулин завалили хвалебными комментариями. Её роскошной фигурой восхищались как девушки, так и парни, которые были особенно щедры на комплименты.

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Фото © Instagram / popstantot, davidcherizecote

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Однако сердце модели сладкими словами не покоришь. Судя по инстаграму, она уже давно состоит в отношениях с блогером Davidcherizecote. Парочка не стесняется выкладывать жаркие совместные фото и признаваться друг другу в любви. Также у Паулин есть сестра-близнец Матильда, с которой они основали свой бренд купальников Khassani swimwear.

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