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Модель полностью разделась у распахнутого окна, и фанаты уже испугались за психику её соседей

Девушка любит позировать обнажённой, выбирая всё новые и новые локации. И если подписчики уже привыкли к такой откровенности, то для случайных свидетелей это может оказаться шоком.

4 мая 2021, 12:00

Фото © Instagram / popstantot

Французская модель Паулин Танто часто бывает в разъездах, посещая разные курорты. Но, даже оставшись дома, девушка находит идеи для пикантных фотосессий.

Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

Паулин поделилась в "Инстаграме" снимком, где позировала у распахнутого окна на фоне зелени и цветов. Модель выбрала любимую позу, при которой видны все изгибы её пышных форм. А чтобы эффект был ещё более сильным, она решила снять с себя всю одежду, не испугавшись взглядов любопытных соседей.

Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

Смущающий кадр получил более 575 тыс. лайков, и Паулин завалили хвалебными комментариями. Её роскошной фигурой восхищались как девушки, так и парни, которые были особенно щедры на комплименты.

Богиня

Iammaevamartinez

Фото © Instagram / popstantot, davidcherizecote

Фото © Instagram / popstantot, davidcherizecote

Вау, какое красивое тело

Mdlrdr

Потрясающий профиль

Keithjonestn

Однако сердце модели сладкими словами не покоришь. Судя по инстаграму, она уже давно состоит в отношениях с блогером Davidcherizecote. Парочка не стесняется выкладывать жаркие совместные фото и признаваться друг другу в любви. Также у Паулин есть сестра-близнец Матильда, с которой они основали свой бренд купальников Khassani swimwear.

53-летняя звезда "Спасателей Малибу" снялась в крошечном бикини, напомнив, почему по ней сохли парни

53-летняя звезда "Спасателей Малибу" снялась в крошечном бикини, напомнив, почему по ней сохли парни

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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