Модель полностью разделась у распахнутого окна, и фанаты уже испугались за психику её соседей
Девушка любит позировать обнажённой, выбирая всё новые и новые локации. И если подписчики уже привыкли к такой откровенности, то для случайных свидетелей это может оказаться шоком.
Французская модель Паулин Танто часто бывает в разъездах, посещая разные курорты. Но, даже оставшись дома, девушка находит идеи для пикантных фотосессий.
Паулин поделилась в "Инстаграме" снимком, где позировала у распахнутого окна на фоне зелени и цветов. Модель выбрала любимую позу, при которой видны все изгибы её пышных форм. А чтобы эффект был ещё более сильным, она решила снять с себя всю одежду, не испугавшись взглядов любопытных соседей.
Смущающий кадр получил более 575 тыс. лайков, и Паулин завалили хвалебными комментариями. Её роскошной фигурой восхищались как девушки, так и парни, которые были особенно щедры на комплименты.
Богиня
Фото © Instagram / popstantot, davidcherizecote
Вау, какое красивое тело
Потрясающий профиль
Однако сердце модели сладкими словами не покоришь. Судя по инстаграму, она уже давно состоит в отношениях с блогером Davidcherizecote. Парочка не стесняется выкладывать жаркие совместные фото и признаваться друг другу в любви. Также у Паулин есть сестра-близнец Матильда, с которой они основали свой бренд купальников Khassani swimwear.
WOW-girls
Девушку несправедливо обвиняют в наркоторговле из-за того, что 98% её тела покрыто татуировками
сегодня в 06:00
Девушка нашла себе необычное хобби и взбирается голой на скалы, пока парни снимают её для соцсетей
вчера в 13:30
Пышка повторила модные наряды худых девушек, пытаясь доказать, что её живот — лучшее украшение
вчера в 07:30
53-летняя звезда "Спасателей Малибу" снялась в крошечном бикини, напомнив, почему по ней сохли парни
Выбор редакции
Девушку несправедливо обвиняют в наркоторговле из-за того, что 98% её тела покрыто татуировками
"В 9 лет я занималась проституцией, а матери рассказала об этом только сейчас": История модели с ожогами Светы Уголёк
10 игрушечных машинок, которым было бы заказано место на помойке, если бы не золотые руки художника
Украинца приговорили к трём годам тюрьмы за попытку вывоза из России запчастей военной техники
Оператор "Северного потока – 2" отказался комментировать иск экологов
Комментариев: 0