Голая правда: 10 секретов от бывших стриптизёрш, которые откроют глаза на их профессию
На самом деле всё гораздо сложнее, чем вы думаете.
Кадр из фильма "Шоугёлз" © "Кинопоиск"
Почему танцовщицы в клубах для взрослых пьют, но не напиваются, за что клиенты готовы платить больше и стоит ли покупать "валюту для чаевых": BuzzFeed попросил стриптизёрш раскрыть тайны своей профессии, и они с удовольствием выложили всю подноготную.
Немножко беременна
Кадр из фильма "Шоугёлз" © "Кинопоиск"
Мне было чуть за двадцать, и я гасила кредит на учёбу. Я танцевала уже около трёх лет к тому моменту, как забеременела. Вы просто не поверите, насколько вырос ко мне интерес гостей после того, как у меня появился животик. Мои доходы увеличились вдвое!
Любитель экстрима
Кадр из фильма "Шоугёлз" © "Кинопоиск"
Я работала стриптизёршей 2,5 года. У нас был постоянный клиент, который регулярно снимал на несколько часов VIP-комнату. Он платил мне сотни долларов чаевых за то, чтобы я наступала ему на гениталии и била его хлыстом. Как бы плохо я себя ни чувствовала из-за того, что причиняю ему боль, ему это нравилось
Нежеланные гости
Кадр из фильма "Шоугёлз" © "Кинопоиск"
Худшими клиентами были девушки. Они всегда рассчитывали на бесплатный вход, причём только потому, что они тоже женского пола. А ещё они думали, что имеют право на бесплатные напитки, и постоянно доказывали, почему они гораздо горячее наших танцовщиц
Папин друг
Кадр из фильма "Шоугёлз" © "Кинопоиск"
Я только закончила школу и устроилась стриптизёршей, чтобы прокормить двоих детей. Однажды я увидела в зале друга моего отца. Он отвёз меня к себе, и мы переспали. Я стала богаче на 20 тысяч долларов и ни о чём не жалею
Трюк с алкоголем
Кадр из фильма "Шоугёлз" © "Кинопоиск"
Мы делали вид, что выпивали шоты с водкой, чтобы поддержать гостей, хотя на самом деле там была обычная вода. Или выливали шампанское, которым они нас угощали, в ведёрко со льдом, пока они не видят. Некоторым клиентам не нравилось, если танцовщицы не пьют с ними. Так они пытались сделать нас доступнее
Проверенные кадры
Кадр из фильма "Шоугёлз" © "Кинопоиск"
По моему опыту — чем старше была танцовщица, тем больше она зарабатывала. Это просто бесило молодых девушек
Физическая подготовка
Кадр из фильма "Шоугёлз" © "Кинопоиск"
Многие думают, что стриптизёрши делают лёгкие деньги. Но для того, чтобы крутиться на пилоне, нужно быть очень сильной. Трюки на шесте трудно выучить, и могут потребоваться годы, чтобы довести их до совершенства
Чистые помыслы
Кадр из фильма "Шоугёлз" © "Кинопоиск"
Некоторые клиенты приходят к нам только для того, чтобы получить опыт общения с девушками, потому что в обычной жизни они слишком стеснительные. И они готовы платить за это
Обменный курс
Кадр из фильма "Шоугёлз" © "Кинопоиск"
Некоторые клубы заставляют клиентов покупать "внутреннюю валюту", чтобы давать девушкам чаевые. По сути, это просто виртуальные деньги, которые обмениваются на их реальный эквивалент. Таким образом клуб получает комиссию за обмен с покупателя, а также процент с танцовщицы, который позже конвертирует чаевые обратно в деньги
Не в деньгах счастье
Кадр из фильма "Шоугёлз" © "Кинопоиск"
Одну историю я запомнила навсегда. Тот мужчина был нашим постоянным клиентом, но однажды он заявился в клуб непривычно рано и сказал, что его бросила девушка. Он отдал мне свою карту и разрешил снять с неё любую сумму. Другие девочки начали советовать мне обнулить его счёт. Я не стала этого делать. Вместо этого я весь вечер уделяла внимание, чтобы хоть немного поднять ему настроение
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