Голая правда: 10 секретов от бывших стриптизёрш, которые откроют глаза на их профессию

Одну историю я запомнила навсегда. Тот мужчина был нашим постоянным клиентом, но однажды он заявился в клуб непривычно рано и сказал, что его бросила девушка. Он отдал мне свою карту и разрешил снять с неё любую сумму. Другие девочки начали советовать мне обнулить его счёт. Я не стала этого делать. Вместо этого я весь вечер уделяла внимание, чтобы хоть немного поднять ему настроение