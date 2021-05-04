Девушку несправедливо обвиняют в наркоторговле из-за того, что 98% её тела покрыто татуировками

35-летняя Харуэтай Пьянкаев покрыла 98% своего тела татуировками в виде драконов, цветов и других красочных узоров. Однако в Сети её постоянно называют сумасшедшей, отвратительной и грязной. А ещё больше расстраивает девушку из Таиланда то, что её принимают за наркоторговца, сообщает Daily Mail.

Фото © Instagram / sour_heart1

О таких красивых тату Харуэтай мечтала ещё с 14 лет, когда она увидела по телевизору людей с боди-артом, которым увлекался и её отец. Сейчас девушка потратила уже 500 тысяч бат (более 1,2 миллиона в рублях) на исполнение своих фантазий. И это неудивительно. Например, одна из наколок была сделана с помощью бамбука и потребовалось 22 часа, чтобы набить её хотя бы наполовину.

Фото © Instagram / sour_heart1

У моего папы тоже было несколько татуировок, и я хотела пойти по его стопам. Поэтому сначала я набила себе бабочек, причём сама. Потребовался лишь рыбный крючок и чернила для принтера. На тот момент я была ещё слишком маленькой, и понятное дело, что мне бы никто не сделал тату. Мне казалось, что это выход, однако уже через несколько часов рисунок выглядел совершенно по-другому Харуэтай Пьянкаев

Фото © Instagram / sour_heart1

Разукрашивать своё тело Харуэтай начала в 24 года. Она хотела бы продолжить и дальше, но места уже не осталось. Девушка также призналась, что со временем ей стало плевать на чужое мнение. "Если люди меня не любят за то, как я выгляжу, то они не заслуживают моего внимания, я счастлива быть самой собой", — рассказывает Харуэтай. Впрочем, её мама придерживается другого мнения. Женщина опасается, что дочка с такой внешностью никогда не сможет найти себе мужа.

Авторы