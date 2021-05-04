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Девушку несправедливо обвиняют в наркоторговле из-за того, что 98% её тела покрыто татуировками

Сама Харуэтай признаётся, что рисунки ей обошлись в крупную сумму, поэтому критика — это последнее, что её волнует.

4 мая 2021, 06:00

Фото © Instagram / sour_heart1

35-летняя Харуэтай Пьянкаев покрыла 98% своего тела татуировками в виде драконов, цветов и других красочных узоров. Однако в Сети её постоянно называют сумасшедшей, отвратительной и грязной. А ещё больше расстраивает девушку из Таиланда то, что её принимают за наркоторговца, сообщает Daily Mail.

Фото © Instagram / sour_heart1

Фото © Instagram / sour_heart1

О таких красивых тату Харуэтай мечтала ещё с 14 лет, когда она увидела по телевизору людей с боди-артом, которым увлекался и её отец. Сейчас девушка потратила уже 500 тысяч бат (более 1,2 миллиона в рублях) на исполнение своих фантазий. И это неудивительно. Например, одна из наколок была сделана с помощью бамбука и потребовалось 22 часа, чтобы набить её хотя бы наполовину.

Фото © Instagram / sour_heart1

Фото © Instagram / sour_heart1

У моего папы тоже было несколько татуировок, и я хотела пойти по его стопам. Поэтому сначала я набила себе бабочек, причём сама. Потребовался лишь рыбный крючок и чернила для принтера. На тот момент я была ещё слишком маленькой, и понятное дело, что мне бы никто не сделал тату. Мне казалось, что это выход, однако уже через несколько часов рисунок выглядел совершенно по-другому

Харуэтай Пьянкаев

Фото © Instagram / sour_heart1

Фото © Instagram / sour_heart1

Разукрашивать своё тело Харуэтай начала в 24 года. Она хотела бы продолжить и дальше, но места уже не осталось. Девушка также призналась, что со временем ей стало плевать на чужое мнение. "Если люди меня не любят за то, как я выгляжу, то они не заслуживают моего внимания, я счастлива быть самой собой", — рассказывает Харуэтай. Впрочем, её мама придерживается другого мнения. Женщина опасается, что дочка с такой внешностью никогда не сможет найти себе мужа.

Модель снялась для Playboy обнажённой спустя четыре месяца после рождения своего восьмого ребёнка

Модель снялась для Playboy обнажённой спустя четыре месяца после рождения своего восьмого ребёнка

Авторы
Мария Паламарчук
Мария Паламарчук

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