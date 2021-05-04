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10 игрушечных машинок, которым было бы заказано место на помойке, если бы не золотые руки художника

У всех разное хобби: кто-то коллекционирует марки, кто-то модельки машин, а кому-то и этого недостаточно. Американский блогер Restore Machines лёгких путей точно не ищет. Прежде чем добавить в свою коллекцию новое авто, он сначала находит его на свалке, на болоте или в Интернете, реставрирует до состояния нового и только потом ставит на полочку. На ремонт уходит по несколько дней, а то и недели, но оно того стоит — посмотрите сами.

4 мая 2021, 10:30

Фото © Instagram / restore_machines_channel

Ferrari LaFerrari

Фото © Instagram / restore_machines_channel

Фото © Instagram / restore_machines_channel

Lamborghini Aventador

Фото © Instagram / restore_machines_channel

Фото © Instagram / restore_machines_channel

Porsche 356 B

Фото © Instagram / restore_machines_channel

Фото © Instagram / restore_machines_channel

Двухэтажный автобус

Фото © Instagram / restore_machines_channel

Фото © Instagram / restore_machines_channel

Танк "Шерман"

Фото © Instagram / restore_machines_channel

Фото © Instagram / restore_machines_channel

Kenworth T700

Фото © Instagram / restore_machines_channel

Фото © Instagram / restore_machines_channel

Грузовик Mercedes-Benz с краном

Фото © Instagram / restore_machines_channel

Фото © Instagram / restore_machines_channel

Винтажная модель экскаватора Tonka

Фото © Instagram / restore_machines_channel

Фото © Instagram / restore_machines_channel

Грузовик-трансформер "Оптимус Прайм"

Фото © Instagram / restore_machines_channel

Фото © Instagram / restore_machines_channel

Игрушечный автомобиль 1931 года, модель не установлена

Фото © Instagram / restore_machines_channel

Фото © Instagram / restore_machines_channel

Это лишь часть примеров работ мастера. Ещё больше — на его официальном ютуб-канале Restore Machines, на который подписано больше полумиллиона человек. В своих видео мастер в деталях показывает, как для груды ржавого металлолома он буквально поворачивает время вспять.

Водитель в шоке наблюдал, как его машина парит над землёй, пока не понял разгадку оптической иллюзии

Водитель в шоке наблюдал, как его машина парит над землёй, пока не понял разгадку оптической иллюзии

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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