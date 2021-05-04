10 игрушечных машинок, которым было бы заказано место на помойке, если бы не золотые руки художника
У всех разное хобби: кто-то коллекционирует марки, кто-то модельки машин, а кому-то и этого недостаточно. Американский блогер Restore Machines лёгких путей точно не ищет. Прежде чем добавить в свою коллекцию новое авто, он сначала находит его на свалке, на болоте или в Интернете, реставрирует до состояния нового и только потом ставит на полочку. На ремонт уходит по несколько дней, а то и недели, но оно того стоит — посмотрите сами.
Ferrari LaFerrari
Lamborghini Aventador
Porsche 356 B
Двухэтажный автобус
Танк "Шерман"
Kenworth T700
Грузовик Mercedes-Benz с краном
Винтажная модель экскаватора Tonka
Грузовик-трансформер "Оптимус Прайм"
Игрушечный автомобиль 1931 года, модель не установлена
Это лишь часть примеров работ мастера. Ещё больше — на его официальном ютуб-канале Restore Machines, на который подписано больше полумиллиона человек. В своих видео мастер в деталях показывает, как для груды ржавого металлолома он буквально поворачивает время вспять.
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