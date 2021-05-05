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Вакансия охранника оказалась среди самых высокооплачиваемых в Москве

Также в их число попали вакантные места пародонтолога и менеджера. Они могут рассчитывать на заработок гораздо больше 100 тысяч рублей в месяц.

5 мая 2021, 04:30
<p>Фото © ТАСС / Максим Стулов</p>

Фото © ТАСС / Максим Стулов

Несколько сотен тысяч рублей в качестве зарплаты предлагают в Москве работодатели успешным кандидатам на вакантные места. Список самых заманчивых из майских предложений составил сервис по поиску работы "Работа.ру".

Как пишет РИА "Новости", в перечень таких попали в том числе пародонтолог, охранник и менеджер. А возглавила его вакансия директора по E-commerce в крупной федеральной текстильной компании с заработком в 400 тысяч рублей в месяц.

Второе место заняла вакансия менеджера по продажам строительных материалов с зарплатой до 300 тысяч рублей. По четверть миллиона ежемесячного дохода также предлагается HR-директору в международной компании и семейной паре, готовой помогать работодателям по хозяйству в частном доме.

Разработчик C/C++ в проектно-конструкторском департаменте и стоматолог-пародонтолог могут получать до 200 тысяч рублей в месяц. А охранник в загородном доме при условии наличия у него соответствующей квалификации вправе рассчитывать на зарплату в 180 тысяч рублей.

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров

Ранее эксперты назвали вакансии в сфере производства с самыми высокими зарплатами. В топе — главный инженер угольной компании в Москве.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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