Вакансия охранника оказалась среди самых высокооплачиваемых в Москве

Несколько сотен тысяч рублей в качестве зарплаты предлагают в Москве работодатели успешным кандидатам на вакантные места. Список самых заманчивых из майских предложений составил сервис по поиску работы "Работа.ру".

Как пишет РИА "Новости", в перечень таких попали в том числе пародонтолог, охранник и менеджер. А возглавила его вакансия директора по E-commerce в крупной федеральной текстильной компании с заработком в 400 тысяч рублей в месяц.

Второе место заняла вакансия менеджера по продажам строительных материалов с зарплатой до 300 тысяч рублей. По четверть миллиона ежемесячного дохода также предлагается HR-директору в международной компании и семейной паре, готовой помогать работодателям по хозяйству в частном доме.

Разработчик C/C++ в проектно-конструкторском департаменте и стоматолог-пародонтолог могут получать до 200 тысяч рублей в месяц. А охранник в загородном доме при условии наличия у него соответствующей квалификации вправе рассчитывать на зарплату в 180 тысяч рублей.

Ранее эксперты назвали вакансии в сфере производства с самыми высокими зарплатами. В топе — главный инженер угольной компании в Москве.

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