Президент Киргизии утвердил новую конституцию
Народ проголосовал за неё менее месяца назад на референдуме. Документ предусматривает усиление власти лидера страны.
Фото © Пресс-служба президента КР
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал новую конституцию, текст которой ранее был поддержан гражданами на референдуме. Об этом сообщили в пресс-службе лидера республики.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, подписал Конституцию Кыргызской Республики, принятую на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля 2021 года", — говорится в сообщении на сайте президента КР.
Поправки к конституции были разработаны членами конституционного совещания после выборов президента. Они предусматривают усиление его полномочий, ослабление парламента. Лидер страны получает контроль над правительством, фактически форма правления в республике становится президентской, а не президентско-парламентской, как до сих пор.
Лайф ранее рассказывал, что на референдуме за изменение конституции проголосовало 79,31% избирателей, против — 13,68%. Общая явка составила 1 024 891 избиратель, или 30,89%.
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