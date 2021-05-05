Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Президент Киргизии утвердил новую конституцию

Народ проголосовал за неё менее месяца назад на референдуме. Документ предусматривает усиление власти лидера страны.

5 мая 2021, 04:08
<p>Фото © Пресс-служба президента КР</p>

Фото © Пресс-служба президента КР

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал новую конституцию, текст которой ранее был поддержан гражданами на референдуме. Об этом сообщили в пресс-службе лидера республики.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, подписал Конституцию Кыргызской Республики, принятую на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля 2021 года", — говорится в сообщении на сайте президента КР.

Поправки к конституции были разработаны членами конституционного совещания после выборов президента. Они предусматривают усиление его полномочий, ослабление парламента. Лидер страны получает контроль над правительством, фактически форма правления в республике становится президентской, а не президентско-парламентской, как до сих пор.

Киргизия и Таджикистан после вооружённого конфликта завершили отвод войск от границы

Киргизия и Таджикистан после вооружённого конфликта завершили отвод войск от границы

Лайф ранее рассказывал, что на референдуме за изменение конституции проголосовало 79,31% избирателей, против — 13,68%. Общая явка составила 1 024 891 избиратель, или 30,89%.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1