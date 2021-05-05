Индийская делегация на саммите G7 ушла на самоизоляцию из-за заражения двух представителей

Индийская делегация на саммите G7 в Лондоне в полном составе ушла на самоизоляцию из-за того, что два её представителя после сдачи теста получили положительные результаты на коронавирус. Об этом сообщает Правительство Великобритании.

Отмечается, что уход на самоизоляцию после заражения ковидом предусмотрен специальным протоколом, разработанным специально для первой за два года очной встречи глав МИД стран G7, которая проходит с 3 по 5 мая в Лондоне. В ней принимают участие главы дипведомств Британии, Италии, Германии, Канады, Франции, США и Японии, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой и представители Индии, Австралии, ЮАР и Южной Кореи.

Напомним, что в самой Индии в последние дни бушует "коронавирусный шторм". В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах. Местное население винит в сложившейся ситуации правительство, которое ранее заявляло о победе над коронавирусом. Действительно, в феврале в стране выявлялось менее десяти тысяч случаев в сутки. Однако на фоне этого люди стали отказываться от мер безопасности и ограничений, выходили на массовые мероприятия и отмечали праздники. 1 мая в страну поставили российскую вакцину "Спутник V", Индия выразила РФ благодарность.

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