Выплаты по 10 тысяч рублей семьям со школьниками проведут до 17 августа

Семьи с детьми в возрасте от шести до восемнадцати лет получат по десять тысяч рублей до 17 августа. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РФ.

"Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля ежемесячно), а также единовременной выплаты в десять тысяч рублей родителям с детьми в возрасте от шести до восемнадцати лет ответственные ведомства — Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России — должны направить в кабмин до 17 августа", — говорится в сообщении.

До 1 июля профильные ведомства должны отчитаться о проработке вопроса полной оплаты больничных родителям детей до семи лет, а 10 июня Минтруд и Минфин обязаны представить в кабмин подходы по созданию в РФ целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми. Всего в перечне поручений по реализации послания президента России Владимира Путина содержится 58 пунктов.

Напомним, в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что всем семьям в стране, в которых подрастают школьники, в том числе будущие первоклассники, в августе будет выплачено по десять тысяч рублей на каждого ребёнка. Позже министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что для того, чтобы получить данную выплату, необходимо будет лишь подать заявление онлайн, а всю остальную работу возьмёт на себя государство. Всего на это уйдёт около 170 миллиардов рублей. Кроме того, Путин поручил ввести выплаты на детей от восьми до шестнадцати лет из неполных семей. Президент указал на необходимость отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребёнка.

Ранее стало известно, что Госдума подготовит план реализации послания президента в течение недели. Работа будет проходить совместно с профильными комитетами. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что она является приоритетной.

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