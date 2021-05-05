В Москве состоялась репетиция воздушного Парада Победы над Красной площадью. Видео © LIFE

В Москве состоялась репетиция воздушной части Парада Победы на Красной площади. В небе над столицей пролетело 23 вертолёта и 53 самолёта, сообщает корреспондент Лайфа.

В репетиции приняли участие вертолёты Ми-26, Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н, военно-транспортные самолёты Ил-76, заправщики Ил-78, бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Су-24, истребители Су-30СМ, Су-35С, Су-57, МиГ-29 и МиГ-31К.

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, авиация всегда пролетает над Москвой на высоте от 180 до 550 метров. Скорость при этом составляет от 200 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

Следующий прогон состоится 7 мая и станет генеральным перед парадом 9 Мая. В нём также примет участие и наземная техника. А ранее на Красной площади состоялась ночная репетиция парада.

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