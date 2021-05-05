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Путин выразил соболезнования президенту Мексики в связи с крушением метромоста в Мехико

Президент Российской Федерации пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этом страшном инциденте.

5 мая 2021, 08:28
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент Рф Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с обрушением метромоста в Мехико. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий обрушения метромоста в Мехико. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в телеграмме.

Рухнул на машины: опубликовано видео с моментом крушения метромоста в Мехико

Рухнул на машины: опубликовано видео с моментом крушения метромоста в Мехико

Напомним, обрушение метромоста в мексиканской столице произошло в понедельник, 3 мая, в районе станции "Оливос" на юге города. В 06:25 (мск) по мосту проходил поезд, два вагона которого рухнули с высоты около десяти метров. Правоохранительные органы приступили к выяснению причин катастрофы. Жертвами катастрофы стали, по разным данным, 25–27 человек. Около 80 пострадало. Россиян среди них не оказалось.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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