Путин выразил соболезнования президенту Мексики в связи с крушением метромоста в Мехико

Президент Рф Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с обрушением метромоста в Мехико. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий обрушения метромоста в Мехико. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в телеграмме.

Напомним, обрушение метромоста в мексиканской столице произошло в понедельник, 3 мая, в районе станции "Оливос" на юге города. В 06:25 (мск) по мосту проходил поезд, два вагона которого рухнули с высоты около десяти метров. Правоохранительные органы приступили к выяснению причин катастрофы. Жертвами катастрофы стали, по разным данным, 25–27 человек. Около 80 пострадало. Россиян среди них не оказалось.