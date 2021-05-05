"Сначала — вискарь, потом — извинения": Стример Mellstroy приехал на слушание дела об избиении девушки
В прошлом году на глазах у тысяч зрителей блогер несколько раз ударил 21-летнюю модель лицом об стол.
Стример Mellstroy приехал на слушание дела об избиении девушки. Видео © LIFE
Сегодня мировой суд Пресненского района Москвы рассматривает дело скандального стримера Андрея Бурима (Mellstroy), который в октябре прошлого года в прямом эфире избил 21-летнюю девушку.
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На входе в здание суда блогер заявил журналистам, что считает свою позицию по делу "хорошей", и добавил, что готов принести извинения избитой модели, но только после того, как выпьет виски.
Напомним, инцидент произошёл 18 октября прошлого года в апартаментах "Москвы-Сити". Бурим схватил 21-летнюю модель за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Произошедшее вызвало огромный резонанс в обществе, после чего YouTube заблокировал канал блогера. Позже Бурим оправдался за нападение на девушку тем, что она якобы была под наркотиками.
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