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"Сначала — вискарь, потом — извинения": Стример Mellstroy приехал на слушание дела об избиении девушки

В прошлом году на глазах у тысяч зрителей блогер несколько раз ударил 21-летнюю модель лицом об стол.

5 мая 2021, 07:42

Стример Mellstroy приехал на слушание дела об избиении девушки. Видео © LIFE

Сегодня мировой суд Пресненского района Москвы рассматривает дело скандального стримера Андрея Бурима (Mellstroy), который в октябре прошлого года в прямом эфире избил 21-летнюю девушку.

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На входе в здание суда блогер заявил журналистам, что считает свою позицию по делу "хорошей", и добавил, что готов принести извинения избитой модели, но только после того, как выпьет виски.

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Напомним, инцидент произошёл 18 октября прошлого года в апартаментах "Москвы-Сити". Бурим схватил 21-летнюю модель за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Произошедшее вызвало огромный резонанс в обществе, после чего YouTube заблокировал канал блогера. Позже Бурим оправдался за нападение на девушку тем, что она якобы была под наркотиками.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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