По делу о пожаре в московской гостинице "Вечный зов" задержали двух человек
Следствие считает, что здание использовалось ненадлежащим образом.
Фото © ТАСС / Пресс-служба ГУ МЧС России
В Москве следователи задержали двух человек в рамках уголовного дела о пожаре в гостинице "Вечный зов". Об этом сообщили в ГСУ СК России по столице.
Задержанными оказались управляющий отелем 1979 года рождения и генеральный директор частной организации 1971 года рождения. Она сдала здание в аренду.
"По результатам проведённых следственных действий приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания. Следствием продолжается устанавливаться объём контрольных мероприятий, которые должны были быть проведены соответствующими органами на данном объекте", — отметили в СКР.
Мера пресечения задержанным будет избрана позже.
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Напомним, в ночь на 4 мая на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в гостинице. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Распространение огня удалось локализовать. В результате пострадало 18 человек, среди них оказалось десять детей. Позже двое пострадавших умерли в больнице. Также стало известно, что в сгоревшей гостинице не сработали системы автоматической противопожарной защиты и отсутствовали запасные эвакуационные выходы, что является грубейшим нарушением.
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