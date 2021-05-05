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По делу о пожаре в московской гостинице "Вечный зов" задержали двух человек

Следствие считает, что здание использовалось ненадлежащим образом.

5 мая 2021, 07:29
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба ГУ МЧС России</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба ГУ МЧС России

В Москве следователи задержали двух человек в рамках уголовного дела о пожаре в гостинице "Вечный зов". Об этом сообщили в ГСУ СК России по столице.

Задержанными оказались управляющий отелем 1979 года рождения и генеральный директор частной организации 1971 года рождения. Она сдала здание в аренду.

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"По результатам проведённых следственных действий приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания. Следствием продолжается устанавливаться объём контрольных мероприятий, которые должны были быть проведены соответствующими органами на данном объекте", — отметили в СКР.

Мера пресечения задержанным будет избрана позже.

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Напомним, в ночь на 4 мая на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в гостинице. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Распространение огня удалось локализовать. В результате пострадало 18 человек, среди них оказалось десять детей. Позже двое пострадавших умерли в больнице. Также стало известно, что в сгоревшей гостинице не сработали системы автоматической противопожарной защиты и отсутствовали запасные эвакуационные выходы, что является грубейшим нарушением.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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