По делу о пожаре в московской гостинице "Вечный зов" задержали двух человек

В Москве следователи задержали двух человек в рамках уголовного дела о пожаре в гостинице "Вечный зов". Об этом сообщили в ГСУ СК России по столице.

Задержанными оказались управляющий отелем 1979 года рождения и генеральный директор частной организации 1971 года рождения. Она сдала здание в аренду.

"По результатам проведённых следственных действий приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания. Следствием продолжается устанавливаться объём контрольных мероприятий, которые должны были быть проведены соответствующими органами на данном объекте", — отметили в СКР.

Мера пресечения задержанным будет избрана позже.

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