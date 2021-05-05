Путин проведёт переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Президент России Владимир Путин проведёт переговоры со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, беседа запланирована на 8 мая.

"Да. Переговоры планируются [8 мая]. Разумеется, ситуация на границе будет затрагиваться", — рассказал Песков РИА "Новости".

По словам представителя Кремля, таджикский лидер останется в Москве на День Победы и примет участие в параде на Красной площади, после чего улетит в Душанбе.

Ранее Лайф сообщал, что Россия не рассылала приглашения на Парад Победы иностранным лидерам, однако в Кремле уточнили, что при желании главы других государств могут принять участие в торжественном праздновании.

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