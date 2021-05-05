Российская нефть Urals за последний год выросла в цене в четыре раза

За последний год стоимость российской нефти выросла почти в четыре раза. Сегодня топливо марки Urals торгуется по 62 доллара за баррель по сравнению с антирекордными 16 долларами год назад, когда спрос на сырьё во всём мире был минимальным за последние почти 20 лет.

Как рассказали специалисты аналитического агентства Argus, рост цен прямо связан с восстановлением мировой экономики после кризиса, а также выполнением условий сделки ОПЕК+. Самыми активными покупателями российской нефти на сегодняшний день являются Европа, Китай и США, пишет RT.

"Позиция стран — участниц соглашения ОПЕК+ остаётся важным фактором ценообразования на сырьевых рынках. Во многом благодаря сокращениям добычи они удалили с рынка потенциальные 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки, что в текущих условиях немало", — рассказал вице-президент Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Дмитрий Чекалкин.

Кроме того, аналитики также считают, что рост цен на российский энергоресурс обусловлен ослаблением доллара. Отмечается, что за год индекс DXY валюты снизился почти на 9%. Связано это в том числе с масштабным вливанием денег американского Федрезерва в экономику США, что повышает доступность кредитов, но снижает курс доллара.

Ранее Лайф писал, что в России начала действовать новая формула расчёта цен на бензин. Рекомендательная стоимость топлива будет снижена на четыре тысячи рублей по сравнению с действующей ставкой.

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