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В России предложили полностью запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

Пока такие ограничения действуют лишь в нескольких регионах страны, а сами напитки зачастую продаются наряду с лимонадами и соками.

5 мая 2021, 05:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России могут на федеральном уровне запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Соответствующие обращения она направила в Роспотребнадзор, Минздрав, Минпромторг, а также в Комитет по охране здоровья Госдумы.

"В настоящее время федеральным законодательством не запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, поэтому с учётом вышеизложенного прошу вас устранить это обстоятельство и ввести запрет на территории всей России", — цитирует текст обращения RT.

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Волынец отметила, что в состав энергетиков входят различные стимуляторы, красители и ароматизаторы, которые крайне негативно влияют на подростковый организм и могут спутать сознание, вызвать аритмию и даже нарушить работу сердечно-сосудистой системы. Детский омбудсмен также подчеркнула, что в магазинах энергетические напитки зачастую стоят на одних полках с лимонадами и соками, поэтому вызывают ложное впечатление, будто являются безобидным продуктом. Сама же продажа несовершеннолетним запрещена лишь в нескольких субъектах страны, добавила Волынец.

Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили запретить продавать детям безалкогольное пиво, потому что употребление подобных напитков вызывает привыкание к пивному вкусу и в дальнейшем может привести к пристрастию к алкоголю.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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