В России предложили полностью запретить продажу энергетиков несовершеннолетним
Пока такие ограничения действуют лишь в нескольких регионах страны, а сами напитки зачастую продаются наряду с лимонадами и соками.
Фото © Pixabay
В России могут на федеральном уровне запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Соответствующие обращения она направила в Роспотребнадзор, Минздрав, Минпромторг, а также в Комитет по охране здоровья Госдумы.
"В настоящее время федеральным законодательством не запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, поэтому с учётом вышеизложенного прошу вас устранить это обстоятельство и ввести запрет на территории всей России", — цитирует текст обращения RT.
Волынец отметила, что в состав энергетиков входят различные стимуляторы, красители и ароматизаторы, которые крайне негативно влияют на подростковый организм и могут спутать сознание, вызвать аритмию и даже нарушить работу сердечно-сосудистой системы. Детский омбудсмен также подчеркнула, что в магазинах энергетические напитки зачастую стоят на одних полках с лимонадами и соками, поэтому вызывают ложное впечатление, будто являются безобидным продуктом. Сама же продажа несовершеннолетним запрещена лишь в нескольких субъектах страны, добавила Волынец.
Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили запретить продавать детям безалкогольное пиво, потому что употребление подобных напитков вызывает привыкание к пивному вкусу и в дальнейшем может привести к пристрастию к алкоголю.
Выбор редакции
Запущена акция "История Победы" с рассказами школьников об их прадедах-ветеранах
Екатеринбургские энергетики спасли провалившихся в канализацию утят — видео
Россиянам дали советы, как не спалить лес из-за шашлыков
В "Векторе" рассказали об испытаниях трёхкратной вакцинации "Эпиваккороной"
15 котиков, которые пришли в магазин, но не за покупками, а чтобы забрать ваше сердечко
Комментариев: 0