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Япония на встрече G7 предложила выработать "совместный подход" к России

Такое предложение прозвучало в ответ на заявление Британии о том, что действия Москвы у границ с Украиной являются "пагубными".

5 мая 2021, 07:21
<p>Фото © ТАСС / PA / Stefan Rousseau</p>

Фото © ТАСС / PA / Stefan Rousseau

Странам G7 необходимо выработать "совместный подход" к России. Об этом заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги в ходе встречи министров иностранных дел G7, которая прошла накануне в Лондоне.

Как сообщает японское агентство Kyodo, Мотэги сделал своё предложение в ответ на заявление Британии о том, что действия России возле украинской границы являются "пагубными".

Также японский министр выразил беспокойство ситуацией вокруг Тайваня, положением дел с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе и действиями Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

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Ранее Лайф сообщал, что Россию на встрече глав МИД стран "Большой семёрки" в Лондоне обсуждали полтора часа. Такого же длительного обсуждения удостоился лишь Китай.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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