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В Европарламенте заподозрили Китай в "шпионаже" с использованием 5G-сетей Huawei

Как утверждает один из депутатов, в ЕС пока нет единого мнения о технологиях, используемых китайским производителем.

5 мая 2021, 07:07

Фото © Zuma / ТАСС

Некоторые страны — члены ЕС — ограничивают сотрудничество с компанией Huawei в сфере развития 5G-сетей, чтобы не допустить "китайского шпионажа". Об этом заявил депутат Европарламента от Германии Маркус Бухайт.

Как пишет RT, ознакомившийся с его обращением к Еврокомиссии, парламентарий констатирует, что в Европе нет единого подхода к работе с китайской корпорацией. Одни страны не беспокоятся по поводу производителя из КНР, другие же, напротив, препятствуют конкуренции Huawei, опасаясь "китайского шпионажа".

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Бухайт выразил настороженность по поводу того, как Еврокомиссия собирается защитить от возможных санкций Пекина те государства ЕС, которые отказываются от технологий Huawei.

"Если определённые государства-члены продолжают настаивать на использовании технологий Huawei, как тогда Еврокомиссии планировать будущее взаимодействие в области безопасности, а именно — по обмену данными со странами, которые отказываются работать с Huawei?" — заключил депутат.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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