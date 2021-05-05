В Европарламенте заподозрили Китай в "шпионаже" с использованием 5G-сетей Huawei

Некоторые страны — члены ЕС — ограничивают сотрудничество с компанией Huawei в сфере развития 5G-сетей, чтобы не допустить "китайского шпионажа". Об этом заявил депутат Европарламента от Германии Маркус Бухайт.

Как пишет RT, ознакомившийся с его обращением к Еврокомиссии, парламентарий констатирует, что в Европе нет единого подхода к работе с китайской корпорацией. Одни страны не беспокоятся по поводу производителя из КНР, другие же, напротив, препятствуют конкуренции Huawei, опасаясь "китайского шпионажа".

Бухайт выразил настороженность по поводу того, как Еврокомиссия собирается защитить от возможных санкций Пекина те государства ЕС, которые отказываются от технологий Huawei.

"Если определённые государства-члены продолжают настаивать на использовании технологий Huawei, как тогда Еврокомиссии планировать будущее взаимодействие в области безопасности, а именно — по обмену данными со странами, которые отказываются работать с Huawei?" — заключил депутат.

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