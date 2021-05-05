В России могут снова оштрафовать Twitter, Facebook и Google за отказ удалить запрещённую информацию

Социальную сеть Twitter могут оштрафовать ещё на 24 миллиона рублей за отказ удалить запрещённую информацию по требованию Роскомнадзора. Также санкциям могут подвергнуться Google и Facebook. В их случае сумма возможного взыскания составляет 20 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный участок мирового судьи № 422.

Отмечается, что туда поступило шесть административных протоколов в отношении компании Twitter, по каждому из которых грозит штраф в четыре миллиона рублей. Против компаний Google и Facebook поступило по пять протоколов на такую же сумму.

Напомним, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттера", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле. Руководству соцсети дали время до 15 мая удалить все публикации, не соответствующие российскому законодательству.

Стоит отметить, что "Твиттер" уже получил три штрафа на общую сумму 8,9 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. В отношении Facebook и Google протоколы также составлены, но решение будет вынесено позже.

Кроме того, ранее Google оплатил рекордный штраф в три миллиона рублей за отказ фильтровать результаты поиска 10 марта. Позже депутат Госдумы Василий Пискарёв сообщил, что компания пообещала удалить весь противоправный контент в ближайшее время.

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