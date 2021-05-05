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В России могут снова оштрафовать Twitter, Facebook и Google за отказ удалить запрещённую информацию

В суд уже поступило шесть административных протоколов в отношении компании Twitter, по каждому из которых грозит штраф в четыре миллиона рублей. Против компаний Google и Facebook поступило по пять протоколов на такую же сумму.

5 мая 2021, 07:39

Фото © Pixabay

Социальную сеть Twitter могут оштрафовать ещё на 24 миллиона рублей за отказ удалить запрещённую информацию по требованию Роскомнадзора. Также санкциям могут подвергнуться Google и Facebook. В их случае сумма возможного взыскания составляет 20 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный участок мирового судьи № 422.

Отмечается, что туда поступило шесть административных протоколов в отношении компании Twitter, по каждому из которых грозит штраф в четыре миллиона рублей. Против компаний Google и Facebook поступило по пять протоколов на такую же сумму.

Напомним, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттера", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле. Руководству соцсети дали время до 15 мая удалить все публикации, не соответствующие российскому законодательству.

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Стоит отметить, что "Твиттер" уже получил три штрафа на общую сумму 8,9 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. В отношении Facebook и Google протоколы также составлены, но решение будет вынесено позже.

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Кроме того, ранее Google оплатил рекордный штраф в три миллиона рублей за отказ фильтровать результаты поиска 10 марта. Позже депутат Госдумы Василий Пискарёв сообщил, что компания пообещала удалить весь противоправный контент в ближайшее время.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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