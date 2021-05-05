В России за сутки снова выявили менее 8 тысяч новых случаев ковида

За сутки в России выявлено 7975 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

"Из них 11,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 360 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 7506 человек", — говорится в сообщении.

Больше всего новых заболевших в Москве (2432), Санкт-Петербурге (711), Московской (601), Ростовской (209) и Воронежской (146) областях.

Всего в России выявлено 4 847 489 случаев CoViD-19 в 85 регионах. Умерло 111 895 пациентов, выздоровело 4 464 550 человек.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил добровольно прививать от коронавируса пациентов перед выпиской из стационаров. Он добавил, что второй компонент вакцины такие граждане смогут получить уже в медучреждении по месту жительства.

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