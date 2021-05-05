25-летняя женщина родила девять детей зараз
При этом, согласно результатам УЗИ, ожидалось только семь малышей.
Жительница Мали Халима Сиссе за один раз родила девять детей, пять девочек и четырёх мальчиков. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.
COMMUNIQUE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL SUR L’ACCOUCHEMENT DE MADAME HALIMA CISSE La ministre...Posted by Ministère de la Santé et du Développement Social on Tuesday, May 4, 2021
"Министр здравоохранения и социального развития рада сообщить, что 4 мая 2021 года Х. Сиссе путём кесарева сечения родила девять новорождённых вместо семи, как объявлялось по результатам ультразвукового исследования, проводившегося как в Мали, так и в Марокко. Новорождённые (пять девочек и четыре мальчика) и мама чувствуют себя хорошо", — рассказали в министерстве и добавили, что женщина вернётся домой через несколько недель.
Ранее Лайф рассказывал, что актрисы-близняшки Арнтгольц родили сыновей с разницей в 20 дней.
Лента новостей
Выбор редакции
Мятежники в Мали назначили лидера
"Мы просто в шоке!" Беременная Катя Жужа рассекретила пол третьего ребёнка
Индийская делегация на саммите G7 ушла на самоизоляцию из-за заражения двух представителей
Стулья для BDSM и документы проституток: фотограф увидел в заброшенном секс-клубе больше, чем ожидал
В Дагестане почти 80 тысяч человек остались без света
Комментариев: 0