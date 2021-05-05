25-летняя женщина родила девять детей зараз

Жительница Мали Халима Сиссе за один раз родила девять детей, пять девочек и четырёх мальчиков. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

"Министр здравоохранения и социального развития рада сообщить, что 4 мая 2021 года Х. Сиссе путём кесарева сечения родила девять новорождённых вместо семи, как объявлялось по результатам ультразвукового исследования, проводившегося как в Мали, так и в Марокко. Новорождённые (пять девочек и четыре мальчика) и мама чувствуют себя хорошо", — рассказали в министерстве и добавили, что женщина вернётся домой через несколько недель.