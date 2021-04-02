13-летняя школьница родила во время экзамена по математике, и родители винят во всём карантин

Этот экзамен по математике, прошедший в одной из школ Уганды, запомнится учителям надолго. Во время теста у 13-летней ученицы начались схватки, и её пришлось срочно отправить в больницу.

Фото © Daily Monitor / SADAT MBOGO

Девочка без осложнений родила сына весом три килограмма. Но стремление к учёбе у молодой мамы оказалось настолько сильным, что уже через час она вернулась в школу, чтобы закончить тестирование. Преподаватели пошли навстречу и дали ученице дополнительные 45 минут. После роженица снова поехала в клинику, чтобы посмотреть на малыша. А потом отправилась обратно — сдавать обществознание, пишет NTV.

Фото © Daily Monitor / SADAT MBOGO

При этом родители девочки заявили, что во всём виноват карантин. Пока дети не ходили в школу, их дочь соблазнил неизвестный им парень.

Во время карантина из-за коронавируса один мальчик заманил её в половые отношения, потому что они не ходили в школу Родители девочки

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