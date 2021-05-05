"Лицемерные акции как они есть": Австрийцы раскритиковали предвзятое отношение ЕС к России

Брюссель действует предвзято и явно настроен против России. С такой критикой обрушились на власти Евросоюза читатели австрийской газеты Der Standard.

"Сначала годами гадят России по указке Вашингтона, а потом обижаются, что Москва на это реагирует", — отметил один из пользователей.

Читатели также выразили понимание и солидарность с ответными мерами России. По их мнению, это логично, что Москва не намерена терпеть эмбарго и санкции, направленные против неё.

Кроме того, некоторые комментаторы заявили, что при постоянных нападках на Россию ЕС не замечает и не наказывает такие вещи, как нападение США на Ирак, наличие у Вашингтона целого пыточного комплекса в Гуантанамо или же захват Израилем территории Палестины.

"Европейские ценности и лицемерные акции как они есть! Когда США и Британия, вопреки международному праву, атаковали Ирак и разгромили его из-за каких-то ложных слухов, никаких санкций не последовало. Захват территорий Палестины — тоже никаких санкций. Саудовская Аравия — никаких санкций, пока на куски не порезали журналиста (Джамаля Хашогги. — Прим. Лайфа), но и тогда санкции были просто нелепыми", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке оказалось восемь человек. В российском МИД объяснили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер. В свою очередь Евросовет, Еврокомиссия и Европарламент выпустили совместное заявление, в котором говорится, что они оставляют за собой право ответных мер в адрес РФ.

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