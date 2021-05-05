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Родителям объяснили, какие прививки надо сделать ребёнку перед поездкой в лагерь

По словам медиков, если некоторые из них отсутствуют, то в поездке могут отказать.

5 мая 2021, 09:54
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Прежде чем поехать в лагерь, ребёнок должен сделать все необходимые прививки. Об этом агентству Ura.ru рассказал врач-иммунолог и педиатр Алексей Бессмертный.

По словам медика, необходимо сделать прививку от клещевого энцефалита, если ребёнок едет в регион с повышенной опасностью заболевания этой инфекцией. При этом, как отметил врач, вакцинацию необходимо проходить за несколько месяцев до поездки.

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Кроме того, ребёнок должен быть привит от ветряной оспы, кори и вирусных заболеваний, которые могут привести к вспышкам инфекции, добавил врач-педиатр высшей категории и кандидат медицинских наук Григорий Шеянов.

"Если ребёнок не привит от каких-то летучих инфекций, например родители отказались делать прививку от той же кори, то на этом основании его могут в какой-то лагерь не взять. Прививка от клещевого энцефалита не входит в число обязательных. Ставится она по эпидпоказаниям", — пояснил педиатр.

Ранее Ростуризм назвал сроки запуска программы кешбэка в 50% за путёвки в детские лагеря.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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