Родителям объяснили, какие прививки надо сделать ребёнку перед поездкой в лагерь
По словам медиков, если некоторые из них отсутствуют, то в поездке могут отказать.
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Прежде чем поехать в лагерь, ребёнок должен сделать все необходимые прививки. Об этом агентству Ura.ru рассказал врач-иммунолог и педиатр Алексей Бессмертный.
По словам медика, необходимо сделать прививку от клещевого энцефалита, если ребёнок едет в регион с повышенной опасностью заболевания этой инфекцией. При этом, как отметил врач, вакцинацию необходимо проходить за несколько месяцев до поездки.
Кроме того, ребёнок должен быть привит от ветряной оспы, кори и вирусных заболеваний, которые могут привести к вспышкам инфекции, добавил врач-педиатр высшей категории и кандидат медицинских наук Григорий Шеянов.
"Если ребёнок не привит от каких-то летучих инфекций, например родители отказались делать прививку от той же кори, то на этом основании его могут в какой-то лагерь не взять. Прививка от клещевого энцефалита не входит в число обязательных. Ставится она по эпидпоказаниям", — пояснил педиатр.
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