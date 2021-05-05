Водителя микроавтобуса отправили под домашний арест по делу о ДТП с детьми на Ставрополье
Следствие требовало для него заключения под стражу, но по решению суда он останется дома до 30 июня 2021 года.
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Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для водителя, которой перевозил детскую баскетбольную команду и попал в ДТП. Напомним, тогда жертвами аварии стали пять девочек в возрасте от 12 до 14 дет.
"Отказать в ходатайстве следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 30 июня 2021 года", — цитирует ТАСС слова судьи.
Мужчина освобождён из-под стражи в зале суда.
Лайф также писал, что пострадавших в аварии на специальном борте МЧС доставили в Москву, сейчас они находятся в больницах. При этом состояние двух несовершеннолетних остаётся крайне тяжёлым, сообщили в облздраве Волгоградской области.
Напомним, юные спортсменки из Волгограда ехали на соревнования по баскетболу в Черкесск, когда произошла страшная авария. Её жертвами стали пять девочек от 12 до 14 лет. Лайф публиковал фото и видео с места происшествия. Водителя легковушки, спровоцировавшего ДТП, отправили под стражу. Директора спортшколы, где учились девочки, поместили под домашний арест. Похороны погибших состоялись 3 мая.
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