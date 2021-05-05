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Водителя микроавтобуса отправили под домашний арест по делу о ДТП с детьми на Ставрополье

Следствие требовало для него заключения под стражу, но по решению суда он останется дома до 30 июня 2021 года.

5 мая 2021, 09:26
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для водителя, которой перевозил детскую баскетбольную команду и попал в ДТП. Напомним, тогда жертвами аварии стали пять девочек в возрасте от 12 до 14 дет.

"Отказать в ходатайстве следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 30 июня 2021 года", — цитирует ТАСС слова судьи.

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Мужчина освобождён из-под стражи в зале суда.

Лайф также писал, что пострадавших в аварии на специальном борте МЧС доставили в Москву, сейчас они находятся в больницах. При этом состояние двух несовершеннолетних остаётся крайне тяжёлым, сообщили в облздраве Волгоградской области.

Напомним, юные спортсменки из Волгограда ехали на соревнования по баскетболу в Черкесск, когда произошла страшная авария. Её жертвами стали пять девочек от 12 до 14 лет. Лайф публиковал фото и видео с места происшествия. Водителя легковушки, спровоцировавшего ДТП, отправили под стражу. Директора спортшколы, где учились девочки, поместили под домашний арест. Похороны погибших состоялись 3 мая.

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Сам потерял племянницу: в Волгограде заступились за водителя микроавтобуса после гибели баскетболисток в ДТП

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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