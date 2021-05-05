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В Дагестане почти 80 тысяч человек остались без света

Авария затронула 16 тысяч домов. На месте работают 56 бригад электриков.

5 мая 2021, 09:37

Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

В 12 муниципальных округах Дагестана частично отключилось электричество из-за аварии. Обесточено оказалось более 16 тысяч домов. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Под отключение попадают итого: 12 муниципальных образований, 54 населённых пункта. 79 821 человек, 24 098 детей, 16 381 дом и 120 социально значимых объектов", — сообщили в ведомстве.

Авария коснулась следующих районов: Дербентский, Казбековский, Карабудахкентский, Кизлярский, Буйнакский, Магарамкентский, Ахтынский, Каякентский, Хасавюртовский, Хивский, Табасаранский и Сулейман-Стальский. К работам по восстановлению энергосети привлечено 56 бригад электриков.

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Ранее Лайф рассказывал, как Первомай принёс мощный циклон на Сахалин. Там также наблюдались перебои с электричеством.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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