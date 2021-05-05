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Стулья для BDSM и документы проституток: фотограф увидел в заброшенном секс-клубе больше, чем ожидал

Известный исследователь "заброшек" добрался до увеселительных заведений.

5 мая 2021, 09:00

Фото © Facebook / janvanderkraan20

Ян ван дер Краан исследует "заброшки" уже более семи лет, выкладывая свои фоторепортажи в Facebook. Он побывал в таких местах, как дом печально известного педофила-убийцы Марка Дютру и покинутый металлургический завод с тысячами неотправленных посылок от AliExpress и DHL. Последнюю вылазку фотограф совершил в заброшенный секс-клуб, где до сих пор хранятся папки с именами его гостей и работников, передаёт Daily Star.

Барная зона. Фото © Facebook / janvanderkraan20

Барная зона. Фото © Facebook / janvanderkraan20

Клуб "для взрослых" Lobby расположен в Синт-Трёйдене (Бельгия). Заведение закрылось в 2019 году, но ван дер Краан обнаружил, что его холодильники всё ещё под завязку набиты алкоголем.

Оборудование сохранилось в первозданном виде. Фото © Facebook / janvanderkraan20

Оборудование сохранилось в первозданном виде. Фото © Facebook / janvanderkraan20

Исследователь изучил помещения для вечеринок с мебелью для садомазохистских практик, "камерами пыток", джакузи и бассейнами. По его словам, здание было опечатано полицией.

Диван-кровать. Фото © Facebook / janvanderkraan20

Диван-кровать. Фото © Facebook / janvanderkraan20

Но самое главное открытие ждало фотографа впереди. Обнаружив это, он не поверил своим глазам.

Мы нашли досье на проституток и обслуживающий персонал, а также документацию на экстремальные секс-игрушки. В трёх папках находились удостоверения личности. Мы подумали: что-то здесь не так

Ян ван дер Краан

Фотограф

<p>Мы нашли досье на проституток и обслуживающий персонал, а также документацию на экстремальные секс-игрушки. В трёх папках находились удостоверения личности. Мы подумали: что-то здесь не так</p>
<p>Мы нашли досье на проституток и обслуживающий персонал, а также документацию на экстремальные секс-игрушки. В трёх папках находились удостоверения личности. Мы подумали: что-то здесь не так</p>
Папки с документами. Фото © Facebook / janvanderkraan20

Папки с документами. Фото © Facebook / janvanderkraan20

Увиденное в папках шокировало ван дер Краана. По его мнению, даже к девушкам лёгкого поведения нельзя относиться столь неуважительно. Тем более с учётом того, что они зарабатывают "всего 1500 евро в месяц".

Те самые стулья. Фото © Facebook / janvanderkraan20

Те самые стулья. Фото © Facebook / janvanderkraan20

В подвале он наткнулся на стулья для BDSM. Фотограф пришёл к выводу, что они регулярно использовались по назначению, потому что выглядели "потрёпанными". Завершая осмотр клуба, Ян решил откупорить бутылочку пива, найденную в одном из холодильников. Он сделал один глоток и практически сразу выплюнул: срок годности напитка давно истёк.

Что скрывает завод по производству секс-роботов: 17 фото из реального "Мира Дикого Запада"

Что скрывает завод по производству секс-роботов: 17 фото из реального "Мира Дикого Запада"

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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