Хрупкая девушка превратилась в накачанного бодибилдера, решив, что она другого пола
Сейчас Мэтт работает фитнес-тренером и помогает клиентам достичь такой же шикарной формы, что и у него.
Ещё несколько лет назад друзья не узнали бы Мэтта Миллера из Калифорнии, США, в той застенчивой и тихой девушке, какой был он. Парень родился в женском теле и не чувствовал себя комфортно, предпочитая быть похожим на своих старших братьев. Мэтт был потерян всё детство и подростковые годы, страдал депрессией и даже причинял вред себе, пока не познакомился в соцсетях с трансгендером и не понял, что смена пола — идеальный для него вариант, пишет Daily Mail.
Мэтт обратился к психотерапевту, который после пяти месяцев одобрил ему гормональную терапию. Парень сразу же записался в спортзал, чтобы сбегать туда от не дающих покоя мыслей и при помощи фитнеса изменить свою фигуру на менее женскую. Мэтт делал упор на спину, руки и бёдра, формируя мужской силуэт. Он занимался шесть раз в неделю по полтора-два часа, питался правильной едой и придумывал себе тренировки, наблюдая за бодибилдерами.
У меня в голове столько всего крутилось, что иногда мне нужно было куда-то сбежать. Моим убежищем стал тренажёрный зал. Я нашёл бодибилдеров-блогеров, копировал их диету и план тренировок, а потом начал составлять свои. Я понял, что это моё новое хобби, и мне нравилось, как я начинаю чувствовать себя в новом теле
Теперь Мэтт сам мало чем отличается от своих кумиров. Он работает фитнес-тренером и помогает всем желающим достичь таких же результатов. Парень предпочитает работать с трансгендерными клиентами, потому что знает все нюансы и особенности, которые могут потребовать особого внимания. Ведь смена пола — довольно серьёзное и опасное решение, которое нужно принимать лишь после тщательного обдумывания. Нередки случаи, когда совершившие переход трансгендеры жалели о своём поступке, но уже ничего не могли с этим сделать.
WOW-news
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