Бодибилдерша провела 8 лет в зале, но в Сети уверены, что таких мышц можно добиться только химией
В сторону Кэролин постоянно летят обвинения в использовании стероидов. И девушка уже устала объяснять, что она сто процентов всего добилась сама.
Казалось бы, любому здравый смысл подскажет, что обижать бодибилдера чревато для здоровья, но интернет-троллям всё нипочём. Кэролин Маркес из Флориды, США, каждый день терпит нападки от хейтеров, которым не даёт покоя её мускулатура. Спортсменка ежедневно проводит в зале долгие часы, чтобы добиться того тела, о котором она мечтала с детства. Однако, по мнению комментаторов в Сети, теперь она похожа скорее на обезьяну, чем на девушку.
Кэролин, которая родилась в Пуэрто-Рико, заявила, что за эти восемь лет она прошла длинный путь. Раньше она была очень худой и весила 38 килограммов, зато теперь она удвоила это число, хорошо поработав над мышечной массой. Сейчас девушка может в приседе поднять штангу в 158 кг, чем она очень гордится, пишет Daily Star.
Я никогда не была крутой — в детстве меня дразнили за кудрявые волосы. Потом я увлекалась видеоиграми и комиксами, постоянно проводила время сама с собой. Бодибилдинг же показал мне, что ты можешь быть кем угодно и сделать из себя кого угодно
В сторону девушки постоянно сыплются обвинения в использовании стероидов. Кэролин объясняет, что добиться такой формы стероидами невозможно. Бодибилдерша не устаёт повторять, что она всего добилась сама, работая в зале и следуя плану питания. К обычным продуктам она лишь добавляла протеин и витамины — всё разрешённое и безопасное.
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