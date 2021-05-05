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"Самая крутая сделка": Netflix купит российский фильм "Майор Гром: Чумной Доктор"

В беседе с Лайфом режиссёр картины Олег Трофим объяснил, что привлекло популярный сервис.

5 мая 2021, 11:32

Кадр из видео YouTube / Bubble Comics

Российский супергеройский фильм "Майор Гром: Чумной Доктор" и историческая мелодрама "Серебряные коньки" вышли на Netflix. Об этом сообщается на странице стримингового сервиса в "Твиттере".

"Есть две новости: хорошая и хорошая. Готовы? "Майор Гром: Чумной Доктор" и "Серебряные коньки" доступны к просмотру на Netflix," — говорится в сообщении.

Режиссёр "Майора Грома" Олег Трофим в беседе с Лайфом объяснил, почему Netflix заинтересовал фильм.

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"Первая эмоция у меня была, когда я узнал, что Netflix покупает мой фильм. Это удовлетворение. Честно, я предполагал, что это может произойти, потому что в последнее время наши сериалы и картины из РФ выходят на этой платформе. И в итоге сделка оказалась успешной. И очень приятно, что это всё произошло так быстро", — отметил Трофим.

Он добавил, что цена сделки пока остаётся под секретом. Однако режиссёр надеется, что её скоро озвучат.

"Мне очень приятно слышать, что про эту сделку говорят: "Это самая крутая сделка". Я думаю, что Netflix заинтересовал наш фильм тем, что просто она (кинокартина. — Прим. Лайфа) классная, сделанная качественно и по мировым стандартам", — подытожил режиссёр.

Напомним, что сюжет фильма вращается вокруг противостояния майора полиции Игоря Грома и человека, который называет себя Чумной Доктор. Антагонист задумал очистить город от "чумы беззакония". Главные роли в фильме, снятом по комиксам Bubblle, сыграли Тихон Жизневский и Любовь Аксёнова.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Антон Громов
Антон Громов

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