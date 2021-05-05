Власти Нижневартовска объяснили появление "флагов Франции" в центре города

На одной из центральных улиц Нижневартовска в Тюменской области в преддверии Дня Победы появились государственные флаги Франции. Фотография с неправильной символикой быстро распространилась по соцсетям, вызвав негодование местных жителей.

"Если врач приходит делать операцию — мы спрашиваем с него результат. Также должно быть с людьми, которые занимались установкой полотен ко Дню Победы в Нижневартовске. Необходимо уволить тех, кто допустил это", — приводит слова местного депутата Евгения Маркова РБК.

Впрочем, в мэрии объяснение случившемуся нашли быстро. Там заверили, что злую шутку с полотнами сыграл ракурс, с которого была сделана фотография. Каждый цвет российского триколора был расположен на отдельном флагштоке, поэтому из-за угла съёмки казалось, что кто-то установил в центре города флаг Франции. Сейчас конструкцию убрали, а на сайте местной администрации появилось напоминание о порядке размещения государственного флага.

Ранее Лайф рассказывал, что крупнейший британский таблоид The Sun в статье о "наращивании российских войск возле украинских границ" перепутал флаги Украины и России.

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