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На Урале школьника обвинили в изнасиловании 9-летней девочки на глазах у братьев

По данным СМИ, виновник сидит под домашним арестом. Однако уголовная ответственность ему не грозит по причине малого возраста.

5 мая 2021, 10:42

Фото © Shutterstock

Жители города Краснотурьинска Свердловской области заявили, что 12-летний подросток изнасиловал 9-летнюю девочку в лесном массиве в районе под названием Подсобное хозяйство. Об этом сообщило местное издание E1.RU.

По его данным, 23 апреля четверо школьников, трое из которых — братья, заманили жертву в лес под предлогом пожечь костёр. Когда дети оказались на месте, старший из них повалил девочку на землю, раздел её и совершил акт насилия на глазах у братьев. После этого пострадавшая пришла на работу к маме, где рассказала о произошедшем. Девочку доставили в больницу.

Изнасиловавший трёхлетнего пасынка житель Марий Эл пойдёт под суд

Изнасиловавший трёхлетнего пасынка житель Марий Эл пойдёт под суд

Виновник сидит под домашним арестом, пишут СМИ. Однако уголовная ответственность ему не грозит по причине малого возраста. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее Лайф писал о 11-летней девочке из Удмуртии, которую изнасиловал и задушил любовник её матери.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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