На Урале школьника обвинили в изнасиловании 9-летней девочки на глазах у братьев

По его данным, 23 апреля четверо школьников, трое из которых — братья, заманили жертву в лес под предлогом пожечь костёр. Когда дети оказались на месте, старший из них повалил девочку на землю, раздел её и совершил акт насилия на глазах у братьев. После этого пострадавшая пришла на работу к маме, где рассказала о произошедшем. Девочку доставили в больницу.