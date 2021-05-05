На Урале школьника обвинили в изнасиловании 9-летней девочки на глазах у братьев
По данным СМИ, виновник сидит под домашним арестом. Однако уголовная ответственность ему не грозит по причине малого возраста.
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Жители города Краснотурьинска Свердловской области заявили, что 12-летний подросток изнасиловал 9-летнюю девочку в лесном массиве в районе под названием Подсобное хозяйство. Об этом сообщило местное издание E1.RU.
По его данным, 23 апреля четверо школьников, трое из которых — братья, заманили жертву в лес под предлогом пожечь костёр. Когда дети оказались на месте, старший из них повалил девочку на землю, раздел её и совершил акт насилия на глазах у братьев. После этого пострадавшая пришла на работу к маме, где рассказала о произошедшем. Девочку доставили в больницу.
Виновник сидит под домашним арестом, пишут СМИ. Однако уголовная ответственность ему не грозит по причине малого возраста. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.
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