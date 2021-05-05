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В российских банках зафиксировали рост ставок по вкладам

Некоторые финансовые организации изменили условия почти по всем своим продуктам в этой категории.

5 мая 2021, 10:16
<p>Фото © ТАСС / Евгений Разумный</p>

Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Ряд российских банков повысил ставки по своим вкладам. В среднем улучшение условий составило до 1,5%, пишет РИА "Новости".

Так, ставки почти по всем вкладам увеличились в "Почта банке". Там рост составил от 0,25% до 0,35% в зависимости от условий. Промсвязьбанк изменил ставки на 1,5% в пользу роста по нескольким своим продуктам. В "Открытии" изменились условия по накопительным счетам, рост ставок там составил от 0,2 до 0,5 процентных пункта.

Россиян предупредили о повышении ставок по кредитам

Россиян предупредили о повышении ставок по кредитам

Ранее в марте Банк России впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку — до 4,5%. 23 апреля произошло ещё одно повышение: ЦБ повысил ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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