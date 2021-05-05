В российских банках зафиксировали рост ставок по вкладам

Так, ставки почти по всем вкладам увеличились в "Почта банке". Там рост составил от 0,25% до 0,35% в зависимости от условий. Промсвязьбанк изменил ставки на 1,5% в пользу роста по нескольким своим продуктам. В "Открытии" изменились условия по накопительным счетам, рост ставок там составил от 0,2 до 0,5 процентных пункта.