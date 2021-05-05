Политолог объяснил, какие вопросы могут обсудить Путин и Байден на их возможной встрече
Также собеседник Лайфа отметил, что одной встречей все накопившиеся вопросы решить не выйдет, для появления эффекта их необходимо проводить систематически.
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Многие задаются вопросом, какие темы будут обсуждать президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на их возможной встрече. Своими мыслями по этому поводу с Лайфом поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
"Байден проявил заинтересованность в этой встрече, поэтому надо найти рамки, чтобы вычислить позитивные намерения этой встречи для нас. Посмотреть, к чему США стремятся сейчас в международных делах и где мы могли бы регулировать посредством контактов с ними эти процессы. Речь не идёт о том, чтобы стремиться к какой-то дружбе с ними или союзничеству, речь идёт о выработке статуса кво в публичных заявлениях, потому что США в этом плане зачастую себя не контролируют и теряют чувство меры", — сказал он.
Помимо этого, эксперт считает, что Путину следует поднять тему ядерного вооружения, а также донести до его заморского коллеги, что военная активность США мешает добиться глобальной стабильности в мире.
"Также вопрос глобальной стабильности — к примеру, состояния ядерного вооружения, военной активности. Здесь тоже нужно внести ясность и добиться от США понимания, что их военная активность не соответствует данной стабильности. Оба этих фактора препятствуют глобальному развитию мировой экономики между нами", — пояснил собеседник Лайфа.
Также Оленченко добавил, что одной встречей все накопившиеся вопросы решить не выйдет. Для появления эффекта их необходимо проводить систематически.
"Что будет в дальнейшем, во многом зависит от последовательности этих встреч с США. Надо создать нам такие конструктивные рамки при встрече, при которых США взяли бы на себя обязательство быть прагматичными и следовать нормам международного права, чтобы наши отношения с ними были равноправными или никакими вовсе", — заключил научный сотрудник.
Напомним, президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.
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