Шесть хоккеистов покинули расположение сборной России перед чемпионатом мира

Расположение сборной России по хоккею покинули шесть игроков. Об этом в "Твиттере" сообщает Федерация хоккея РФ.

"Вратарь Тимур Билялов, защитники Андрей Сергеев и Никита Лямкин, нападающие Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков покидают сбор национальной команды в Новогорске", — говорится в сообщении ФХР.

Тренерский штаб поблагодарил спортсменов за работу и пожелал им дальнейших успехов.

Напомним, сборная России готовится к чемпионату мира, который пройдёт с 21 мая по 6 июня в Латвии. Ранее национальная команда дважды подряд проиграла Швейцарии.

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