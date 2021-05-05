Шесть хоккеистов покинули расположение сборной России перед чемпионатом мира
Тренерский штаб поблагодарил спортсменов за работу и пожелал им дальнейших успехов.
Фото © ТАСС / EPA / PETER KLAUNZER
Расположение сборной России по хоккею покинули шесть игроков. Об этом в "Твиттере" сообщает Федерация хоккея РФ.
"Вратарь Тимур Билялов, защитники Андрей Сергеев и Никита Лямкин, нападающие Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков покидают сбор национальной команды в Новогорске", — говорится в сообщении ФХР.
Тренерский штаб поблагодарил спортсменов за работу и пожелал им дальнейших успехов.
Напомним, сборная России готовится к чемпионату мира, который пройдёт с 21 мая по 6 июня в Латвии. Ранее национальная команда дважды подряд проиграла Швейцарии.
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