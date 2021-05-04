Интимные фото почти убили карьеру: фигуристка бьётся за Олимпиаду после скандального отстранения партнёра

В декабре 2020 года грянул громкий скандал: во Флориде выдали ордер на арест чемпиона Европы по фигурному катанию Моргана Сипре. Выяснилось, что француз перед Олимпиадой в Пхёнчхане отправлял пикантные фото 13-летней девочке, за что ему пригрозили пятью годами тюрьмы. Конечно, из-за этого спортсмену пришлось завершить карьеру, ведь думать ему теперь приходится совсем не о тренировках и медалях.

А пострадавшей поневоле в этой ситуации оказалась его партнёрша — Ванесса Джеймс. Вместе с Сипре она выигрывала чемпионат Европы и финал Гран-при, а также брала медаль чемпионата мира. Но оказаться без партнёра в 33 года — это почти наверняка тупик. Ведь, чтобы банально наладить коммуникацию, парам требуются долгие месяцы. А сильные фигуристы, как правило, без дела не сидят. Казалось бы — всё, тоже вынужденный конец карьеры, спасибо Сипре. Но Джеймс внезапно нашла себе нового партнёра — им стал 36-летний канадец Эрик Рэдфорд. В своё время он дважды победил на чемпионатах, а также завоевал все три вида медалей на Олимпиадах в Сочи и Пхёнчхане.

И тут сразу вопросов больше, чем ответов. Во-первых, Рэдфорд уже давно не катался: он закончил карьеру в апреле 2018 года. Во-вторых, он канадец, а Ванесса Джеймс представляла Францию. В-третьих, у Рэдфорда есть партнёрша, с которой он выступал в шоу. Но, как оказалось, все эти проблемы можно легко решить, если захотеть.

Решение о возобновлении карьеры прославленный фигурист принял спонтанно. По словам Эрика, ещё полгода назад такого у него не было даже в планах. Хотя именно тогда он впервые и попробовал поработать с Ванессой Джеймс в шоу. Опытные фигуристы неожиданно стали сразу же исполнять сложные элементы и поняли, что с "химией" у них проблем нет.

В вопросе спортивного гражданства помогла Французская федерация ледовых видов спорта. Она не стала чинить препятствий Ванессе, которая родилась в Онтарио и решила защищать цвета своей родины. А фигурное катание — это не футбол, здесь легко можно поменять страну, даже если ты уже "заигран" за другую. Вспомнить хотя бы Марину Анисину, которая принесла золотую олимпийскую медаль Франции, а не России.

Я думала, всё, я ухожу. Но всё закончилось не так, как я хотела. Мы много раз становились свидетелями возвращений: Тесса Вертью и Скотт Моир, Алёна Савченко, Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Но никогда это не происходило в год Олимпиады, да ещё и с новым партнёром. Это будет непростая задача, но мы к ней готовы Ванесса Джеймс Чемпионка Европы 2019 года

А вот с партнёршей Рэдфорда вышло неловко. Меган Дюамель оказалась обескуражена тем, что её бывший партнёр вдруг решил возобновить карьеру. По словам канадки, у неё с Рэдфордом были планы на совместные выступления в шоу, которые теперь, само собой, улетят в трубу.

— Мой друг и партнёр меня ошеломил. У меня и Эрика были устные договорённости по поводу шоу. Мы много раз говорили о том, чтобы выступать в шоу как можно дольше. Меня поставили в известность после того, как был выпущен релиз. Меня не спрашивали, хочу ли я вернуться в спорт, и мне не сообщали, что Эрик рассматривает возможность возвращения. И даже если у меня не было намерения вернуться, думаю, поговорить со мной до создания новой пары было бы проявлением уважения, — негодовала Меган.

И хотя сам Эрик утверждает, что согласовал вопрос с Дюамель, в адрес канадской фигуристки всё равно посыпались едкие комментарии. Причём со стороны российских болельщиков. Всё дело в том, что сама Меган не особо следила за словами перед недавним чемпионатом мира в Стокгольме. Тогда она назвала вид Анны Щербаковой "болезненным", и вот это как раз многие сочли проявлением неуважения. Ну а цена этому экспертному мнению — золотая медаль Щербаковой в Швеции.

Поэтому фанаты в один голос заявили: "Это карма!" Дюамель теперь остаётся лишь наблюдать за амбициозным планом своего бывшего партнёра, который нацелился ещё на одну олимпийскую медаль.

Джеймс и Рэдфорд — два положительных героя, которые сбежали от партнёров, запятнавших свою репутацию. Теперь им предстоит вместе попытаться доказать, что их идея далека от абсурда. Хотя выглядит действительно весьма смело: до Олимпиады в Пекине осталось всего девять с половиной месяцев. Успеют ли?

Пара уже выбрала постановщиков и начала накатывать новые программы. Их технический контент тоже более или менее понятен: он явно будет ограничен способностями Джеймс, которая прыгает тулуп и сальхов. Если только 33-летняя фигуристка вдруг не выучит лутц, которым владеет Рэдфорд, но это было бы сродни чуду. Хотя оно, кажется, уже начинает происходить.

Что касается реальных спортивных перспектив на Олимпиаде, то они весьма туманны, если говорить о личном зачёте. Ведь сильнейшие российские и китайские пары новорождённому канадскому дуэту обойти точно не по силам. А вот верить в медаль командного турнира вполне можно. Более красивое завершение этой истории даже представить сложно. Ждём развязки драмы в Пекине.

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