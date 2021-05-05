Регина Тодоренко попала в больницу. Видео © Instagram / reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко оказалась в больнице. Об этом она сообщила в своём инстаграме.

"Не поверите, где я сегодня сплю. В больнице", — написала Тодоренко.

Регина опубликовала в своих сториз фото из палаты и написала, что всё будет хорошо. Причина её госпитализации пока неизвестна.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью. Лечить недуг звезда решила с помощью специальных уколов.

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