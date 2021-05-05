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Потерявшая контроль китайская ракета падает на Землю

Куда точно она упадёт — неизвестно. Учёные не могут провести расчёты траектории из-за огромной скорости космического судна.

5 мая 2021, 11:20
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<p>Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Long_March_5#/media/File:%E9%95%BF%E5%BE%81%E4%BA%94%E5%8F%B7%E9%81%A5%E4%BA%8C%E7%81%AB%E7%AE%AD%E8%BD%AC%E5%9C%BA.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Китайская тяжёлая ракета-носитель Long March 5B, которая потеряла управление, падает на Землю. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона Майка Ховарда.

Китай отправил на орбиту первый элемент своей отдельной космической станции

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По его словам, место падения пока не известно и только 8 мая появится предварительная информация на этот счёт. Ничего нельзя вычислить из-за огромной скорости воздушного судна.

"Мы ожидаем, что она вновь войдёт в атмосферу где-то между 8 и 10 мая. За эти два дня она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тысяч миль в час (около 29 тысяч километров в час. — Прим. Лайфа). И, если вы на час ошибётесь при угадывании, вы не узнаете, где именно она упадёт", — рассказал учёный из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл.

Ранее SpaceX запустила на орбиту новую партию спутников Starlink. Первая ступень ракеты Falcon 9 благополучно вернулась на Землю — совершила посадку на автоматическую плавучую платформу.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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