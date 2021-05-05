Потерявшая контроль китайская ракета падает на Землю
Куда точно она упадёт — неизвестно. Учёные не могут провести расчёты траектории из-за огромной скорости космического судна.
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Китайская тяжёлая ракета-носитель Long March 5B, которая потеряла управление, падает на Землю. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона Майка Ховарда.
По его словам, место падения пока не известно и только 8 мая появится предварительная информация на этот счёт. Ничего нельзя вычислить из-за огромной скорости воздушного судна.
"Мы ожидаем, что она вновь войдёт в атмосферу где-то между 8 и 10 мая. За эти два дня она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тысяч миль в час (около 29 тысяч километров в час. — Прим. Лайфа). И, если вы на час ошибётесь при угадывании, вы не узнаете, где именно она упадёт", — рассказал учёный из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл.
Ранее SpaceX запустила на орбиту новую партию спутников Starlink. Первая ступень ракеты Falcon 9 благополучно вернулась на Землю — совершила посадку на автоматическую плавучую платформу.
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