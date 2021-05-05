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Украинок опять задержали за непристойную фотосессию: на этот раз в Турции

Одна из моделей, попавших в скандал, дала советы тем, кто хочет избежать внимания общественности.

5 мая 2021, 11:15

Фото © Соцсети

Нескольких девушек с Украины задержали в Турции за непристойную фотосессию. Об этом сообщает портал Pavlovsky News.

По словам одной из задержанных, съёмки проходили на яхте, а их самих засняли с другого судна. Кадры попали в СМИ, ими заинтересовалась полиция. Однако после допроса моделей отпустили.

Украинок опять задержали за непристойную фотосессию: на этот раз в Турции. Видео © Instagram / jvetrnax

Одна из девушек позже в "Инстаграме" рассказала, что с ней и подругами всё в полном порядке.

"Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голые фото. Мы уже поняли после этого балкона. Но нужно совершать свои ошибки, чтобы точно понять это. Или делать максимально скрытно — не отмечайте локацию", — сказала модель.

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Организатор голой фотосессии в Дубае рассказал о сексе с двумя участницами съёмки

Напомним, ранее украинок задержали за голую фотосессию в ОАЭ. Возмущение властей Дубая вызвали откровенные кадры на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы из другого здания. После этого полиция ОАЭ задержала 12 моделей с Украины, фотографа из России и организатора — Виталия Гречина. Участников решили выслать из Эмиратов.

Полиция Индонезии ищет модель из России, которая сняла порно на священном вулкане и выложила в Сеть

Полиция Индонезии ищет модель из России, которая сняла порно на священном вулкане и выложила в Сеть

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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