Украинок опять задержали за непристойную фотосессию: на этот раз в Турции
Одна из моделей, попавших в скандал, дала советы тем, кто хочет избежать внимания общественности.
Фото © Соцсети
Нескольких девушек с Украины задержали в Турции за непристойную фотосессию. Об этом сообщает портал Pavlovsky News.
По словам одной из задержанных, съёмки проходили на яхте, а их самих засняли с другого судна. Кадры попали в СМИ, ими заинтересовалась полиция. Однако после допроса моделей отпустили.
Украинок опять задержали за непристойную фотосессию: на этот раз в Турции. Видео © Instagram / jvetrnax
Одна из девушек позже в "Инстаграме" рассказала, что с ней и подругами всё в полном порядке.
"Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голые фото. Мы уже поняли после этого балкона. Но нужно совершать свои ошибки, чтобы точно понять это. Или делать максимально скрытно — не отмечайте локацию", — сказала модель.
Напомним, ранее украинок задержали за голую фотосессию в ОАЭ. Возмущение властей Дубая вызвали откровенные кадры на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы из другого здания. После этого полиция ОАЭ задержала 12 моделей с Украины, фотографа из России и организатора — Виталия Гречина. Участников решили выслать из Эмиратов.
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