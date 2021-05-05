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В Петербурге "шкода" протаранила ограждение и чуть не снесла мужчину с ребёнком

Водитель седана в первые минуты находился в шоковом состоянии и не понимал, что произошло.

5 мая 2021, 11:50

Фото © LIFE

В Петербурге "шкода" после ДТП на перекрёстке чуть не снесла мужчину с ребёнком. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

ДТП в Санкт-Петербурге чуть не закончилось серьёзной трагедией. Там седан Skoda на огромной скорости влетел в кроссовер Hyundai, в результате чего первый отлетел прямо на тротуар, где стояли пешеходы.

Как видно на записи, которая появилась в распоряжении Лайфа, водитель корейской иномарки не стал пропускать "шкоду", с огромной скоростью приближавшуюся к пересечению проспектов Кондратьевского и Маршала Блюхера. В результате от удара седан отбросило в сторону тротуара, где в этот момент находились мужчина с сыном. От столкновения людей спас оказавшийся на пути светофор.

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Водитель "шкоды" после аварии не понимал, что произошло, и начал спрашивать у очевидцев. О состоянии водителя Hyundai пока не сообщается, но известно, что авария обошлась без жертв.

Ранее Лайф рассказывал, что в Краснодарском крае спорткар Ferrari за 11 миллионов рублей разбили об отбойник.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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