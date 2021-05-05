"Морским воздухом не пахнет": Туристы рассказали, что творится на российских курортах в майские праздники

После прекращения авиасообщения с Турцией россияне устремились в Сочи, Крым и Калининград на майские праздники. Местные жители решили не упускать момент, и повысили цены буквально на все. В беседе с RT туристы рассказали, как сейчас выглядит долгожданный отдых на море.

Жительница Самары Алёна живёт в Сочи в пансионате с трехразовым питанием. Сервисом она оказалась довольна, а вот цены в местных кафе её неприятно удивили.

"Цены в кафе просто адские: вчера сходили с друзьями пообедать в пиццерию, и чек поверг меня в шок. За два простых куриных супа для детей, вафли и компот с чаем я отдала больше двух с половиной тысяч", — поделилась туристка.

Также она пожаловалась на переполненные общественные места и на не соблюдение санитарных норм.

Похожая ситуация в Крыму. Туристка из Москвы Юлия рассказала, что некоторые гостиницы повысили цены на 30%. А сами отельеры, по её словам, не стесняясь об этом заявляют.

"Они прямо говорят туристам, что это из-за системы возврата кэшбека. То есть цены подняли ровно на тот процент, который людям возвращают. Это, конечно, ужас. Мы в Ялте даже ночевать не стали, потому что гостиница, в которой мы раньше останавливались, стоила 16 тыс. рублей в сутки, а раньше была 5—6 тыс. Что-то происходит нехорошее, цены до такой степени расти не должны", — возмутилась Юлия.

Туристка отметила, что из-за большого наплыва отдыхающих в Ялте даже не ощущается морской воздух. А вот Евпатория произвел на нее более положительное впечатление. Там, по словам Юлии, цены остались на прежнем уровне. Кроме того, в Евпатории можно совместить отдых и лечение в санатории.

Повышенный интерес у россиян за время пандемии появился на российские курорты балтийского побережья: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск. Житель Томска Антон пожаловался, что после новости о продлении майских праздников цена на билеты в Калининград с пересадкой в Москве выросла почти в три раза.

"Мы брали билет Томск — Калининград с пересадкой в Москве. Билет стоил на двоих 32 тыс. туда и обратно, а когда я смотрел после повышения на те же самые даты тот же самый рейс (мы смотрели за два дня до вылета), то цена была уже 90 тыс.", — заявил мужчина.

Однако балтийским курортом он остался доволен. По словам Антоны, цены там на любой кошелёк, при этом в самом Калининграде и его окрестностях много интересных мест, которые стоит посетить.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили безопасность отпуска в Европе для привитых граждан. По словам завотделом НИИ эпидемиологии ведомства Вадима Покровского, лучше всего для отдыха выбирать страны, где многие жители уже вакцинировались от коронавируса.

Авторы