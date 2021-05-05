Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Морским воздухом не пахнет": Туристы рассказали, что творится на российских курортах в майские праздники

По словам отдыхающих, на набережных приходится протискиваться сквозь толпу, а цены в кафе просто космические.

5 мая 2021, 22:31
<p>Фото © ТАСС/Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС/Дмитрий Феоктистов

После прекращения авиасообщения с Турцией россияне устремились в Сочи, Крым и Калининград на майские праздники. Местные жители решили не упускать момент, и повысили цены буквально на все. В беседе с RT туристы рассказали, как сейчас выглядит долгожданный отдых на море.

Жительница Самары Алёна живёт в Сочи в пансионате с трехразовым питанием. Сервисом она оказалась довольна, а вот цены в местных кафе её неприятно удивили.

Летний отдых на российских курортах подорожал в среднем на треть в сравнении с 2019 годом

Летний отдых на российских курортах подорожал в среднем на треть в сравнении с 2019 годом

"Цены в кафе просто адские: вчера сходили с друзьями пообедать в пиццерию, и чек поверг меня в шок. За два простых куриных супа для детей, вафли и компот с чаем я отдала больше двух с половиной тысяч", — поделилась туристка.

Также она пожаловалась на переполненные общественные места и на не соблюдение санитарных норм.

Похожая ситуация в Крыму. Туристка из Москвы Юлия рассказала, что некоторые гостиницы повысили цены на 30%. А сами отельеры, по её словам, не стесняясь об этом заявляют.

На Кубани будут штрафовать зазывал на экскурсии в туристических зонах

На Кубани будут штрафовать зазывал на экскурсии в туристических зонах

"Они прямо говорят туристам, что это из-за системы возврата кэшбека. То есть цены подняли ровно на тот процент, который людям возвращают. Это, конечно, ужас. Мы в Ялте даже ночевать не стали, потому что гостиница, в которой мы раньше останавливались, стоила 16 тыс. рублей в сутки, а раньше была 5—6 тыс. Что-то происходит нехорошее, цены до такой степени расти не должны", — возмутилась Юлия.

Туристка отметила, что из-за большого наплыва отдыхающих в Ялте даже не ощущается морской воздух. А вот Евпатория произвел на нее более положительное впечатление. Там, по словам Юлии, цены остались на прежнем уровне. Кроме того, в Евпатории можно совместить отдых и лечение в санатории.

Повышенный интерес у россиян за время пандемии появился на российские курорты балтийского побережья: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск. Житель Томска Антон пожаловался, что после новости о продлении майских праздников цена на билеты в Калининград с пересадкой в Москве выросла почти в три раза.

Российских туристов призвали на время забыть о зарубежном отдыхе

Российских туристов призвали на время забыть о зарубежном отдыхе

"Мы брали билет Томск — Калининград с пересадкой в Москве. Билет стоил на двоих 32 тыс. туда и обратно, а когда я смотрел после повышения на те же самые даты тот же самый рейс (мы смотрели за два дня до вылета), то цена была уже 90 тыс.", — заявил мужчина.

Однако балтийским курортом он остался доволен. По словам Антоны, цены там на любой кошелёк, при этом в самом Калининграде и его окрестностях много интересных мест, которые стоит посетить.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили безопасность отпуска в Европе для привитых граждан. По словам завотделом НИИ эпидемиологии ведомства Вадима Покровского, лучше всего для отдыха выбирать страны, где многие жители уже вакцинировались от коронавируса.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1