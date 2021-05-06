Создатели культовой игры Mass Effect сделали подарок поклонникам трилогии

В преддверии выпуска фантастической саги Mass Effect Legendary Edition разработчик — студия BioWare — выложила в Сеть множество контента, имеющего отношение к оригинальной трилогии видеоигр. Так, например, геймерам открыли доступ к инструменту Custom Key Art Creator, который позволяет создавать различные арты с персонажами игр.

BioWare также презентовала фанатам официальный саундтрек ремастера Legendary Edition. Проигрывание сопровождается интересными анимациями. Длина саундтрека — 246 минут, также в композиции появится новый двухминутный трек Resynthesis. Тем, кто ранее приобрёл Deluxe версии Mass Effect 2 и 3, также предложены два цифровых артбука, два цифровых комикса и цифровая литография с кораблём "Нормандия".