Создатели культовой игры Mass Effect сделали подарок поклонникам трилогии
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Артбуки, комиксы, литографии и 246-минутный саундтрек презентовали для фанатов легендарной саги.
В преддверии выпуска фантастической саги Mass Effect Legendary Edition разработчик — студия BioWare — выложила в Сеть множество контента, имеющего отношение к оригинальной трилогии видеоигр. Так, например, геймерам открыли доступ к инструменту Custom Key Art Creator, который позволяет создавать различные арты с персонажами игр.
BioWare также презентовала фанатам официальный саундтрек ремастера Legendary Edition. Проигрывание сопровождается интересными анимациями. Длина саундтрека — 246 минут, также в композиции появится новый двухминутный трек Resynthesis. Тем, кто ранее приобрёл Deluxe версии Mass Effect 2 и 3, также предложены два цифровых артбука, два цифровых комикса и цифровая литография с кораблём "Нормандия".
Ранее Лайф рассказывал, что официальный релиз ремастера трилогии легендарных видеоигр Mass Effect состоится 14 мая.