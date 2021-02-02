Названа дата выхода ремастера культовой игры Mass Effect

Как отмечается, разработчики игры не изменяли сюжет трилогии. Основной упор делался на детализацию текстур и визуальные эффекты. В комплект ремастера войдут три оригинальные игры и более 30 выпущенных к ней дополнений. Коллекция поступит в продажу для PC (Steam, Origin), PS4 и Xbox One. Все три игры смогут работать в 4К-разрешении.