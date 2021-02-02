Названа дата выхода ремастера культовой игры Mass Effect
Вместе с этим разработчики поделились новым трейлером.
Студия Electronic Arts рассказала, что релиз ремастера трилогии легендарных видеоигр Mass Effect состоится 14 мая. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Как отмечается, разработчики игры не изменяли сюжет трилогии. Основной упор делался на детализацию текстур и визуальные эффекты. В комплект ремастера войдут три оригинальные игры и более 30 выпущенных к ней дополнений. Коллекция поступит в продажу для PC (Steam, Origin), PS4 и Xbox One. Все три игры смогут работать в 4К-разрешении.
Напомним, Mass Effect — это оригинальная ролевая научно-фантастическая игра про приключения капитана Шепарда. Впервые она вышла в продажу 20 ноября 2007 года. После релиза игра стала бестселлером и способствовала популяризации игровой приставки Xbox 360.
Ранее Лайф рассказывал, как энтузиаст улучшил две части Mass Effect.
Фото © Electronic Arts Inc.