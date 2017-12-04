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Опубликовано 4 декабря 2017, 10:54

Энтузиаст улучшил две части Mass Effect

Фото &copy; Electronic Arts

Фото © Electronic Arts

Фанату в общей сложности пришлось внести изменения в более чем три тысячи текстур.

Пользователь под псевдонимом CreeperLava обновил на днях свою модификацию для второй и третьей частей Mass Effect. Разработчик добавил в игры более чёткие текстуры с повышенным разрешением.

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Mass Effect 2 и 3 получили модификацию с текстурами в 4K-разрешении

Фото © Electronic Arts

Фанат признался, что он не работал непосредственно над самими текстурами, а просто собрал в одном сборнике модификации других авторов. Пакет обновлений включает в себя 4К-текстуры для членов отряда, окружения, представителей "Цербера" и других рас.

Всего энтузиасту пришлось заменить порядка 1200 текстур из Mass Effect 2 и примерно 2200 текстур из Mass Effect 3.

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Сергей Сурепин
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