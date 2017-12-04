Энтузиаст улучшил две части Mass Effect

Фанату в общей сложности пришлось внести изменения в более чем три тысячи текстур.

Пользователь под псевдонимом CreeperLava обновил на днях свою модификацию для второй и третьей частей Mass Effect. Разработчик добавил в игры более чёткие текстуры с повышенным разрешением.

Mass Effect 2 и 3 получили модификацию с текстурами в 4K-разрешении Фото © Electronic Arts

Фанат признался, что он не работал непосредственно над самими текстурами, а просто собрал в одном сборнике модификации других авторов. Пакет обновлений включает в себя 4К-текстуры для членов отряда, окружения, представителей "Цербера" и других рас.