Энтузиаст улучшил две части Mass Effect
Фото © Electronic Arts
Фанату в общей сложности пришлось внести изменения в более чем три тысячи текстур.
Пользователь под псевдонимом CreeperLava обновил на днях свою модификацию для второй и третьей частей Mass Effect. Разработчик добавил в игры более чёткие текстуры с повышенным разрешением.
Mass Effect 2 и 3 получили модификацию с текстурами в 4K-разрешении
Фото © Electronic Arts
Фанат признался, что он не работал непосредственно над самими текстурами, а просто собрал в одном сборнике модификации других авторов. Пакет обновлений включает в себя 4К-текстуры для членов отряда, окружения, представителей "Цербера" и других рас.
Всего энтузиасту пришлось заменить порядка 1200 текстур из Mass Effect 2 и примерно 2200 текстур из Mass Effect 3.