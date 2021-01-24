Долгожданное обновление Cyberpunk 2077 только усложнило её прохождение

Пользователи пытаются обойти проблему, но пока получается не у всех.

Первый крупный патч 1.1 для игры Cyberpunk 2077 принёс ряд долгожданных исправлений. Но на месте старых ошибок пользователи уже успели найти новые.

В частности, в миссии "Старые друзья" один из персонажей по имени Такэмура должен позвонить игроку в ходе прохождения, но до выхода исправления этого не происходило. Патч исправил ошибку, но с подвохом — теперь персонаж дозванивается игроку, однако ничего не говорит. Тем самым дальнейшее прохождение по сюжетной линии всё равно невозможно.

При этом проблема не лечится перезагрузкой или созданием нового файла сохранения. Но игроки, сидящие на форуме Reddit, поделились кустарным вариантом прохождения. Нужно позвонить другому персонажу — например Джуди — и в ходе разговора дождаться сигнала от Такэмуры, закончить предыдущую беседу и перейти к "общению" с японцем. Затем нужно подождать одни игровые сутки. Можно параллельно выполнить какое-нибудь побочное задание. После этого состоится уже полноценный диалог с Такэмурой.

Но, судя по комментариям на форумах, не всем такой способ помог обойти проблему.