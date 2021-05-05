Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Гватемалу
Применение препарата Минздравом этой страны было одобрено в конце февраля.
Фото © Посольство РФ в Гватемале
В Гватемалу доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщило Министерство иностранных дел центральноамериканской республики.
"Глава внешнеполитического ведомства Педро Броло вместе с главой Минздрава Амелией Флорес, министром финансов Альваро Гричи и представителями Посольства РФ встретили первую партию вакцины "Спутник V", которая прибыла в Гватемалу", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что российская вакцина "Спутник V" уже одобрена в 64 странах, совокупное население которых составляет 3,2 миллиарда человек. Эффективность препарата — 97,6% по результатам анализа 3,8 млн случаев его применения. При этом в ВОЗ только в конце июня или в июле могут провести оценку "Спутника V" для включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения.
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