Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Гватемалу

Напомним, что российская вакцина "Спутник V" уже одобрена в 64 странах, совокупное население которых составляет 3,2 миллиарда человек. Эффективность препарата — 97,6% по результатам анализа 3,8 млн случаев его применения. При этом в ВОЗ только в конце июня или в июле могут провести оценку "Спутника V" для включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения.



