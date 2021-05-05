Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Гватемалу

Применение препарата Минздравом этой страны было одобрено в конце февраля.

5 мая 2021, 22:13
<p>Фото © Посольство РФ в Гватемале</p>

Фото © Посольство РФ в Гватемале

В Гватемалу доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщило Министерство иностранных дел центральноамериканской республики.

"Глава внешнеполитического ведомства Педро Броло вместе с главой Минздрава Амелией Флорес, министром финансов Альваро Гричи и представителями Посольства РФ встретили первую партию вакцины "Спутник V", которая прибыла в Гватемалу", — говорится в сообщении ведомства.

Глава ВТО попросила Россию делиться вакциной от ковида с другими странами

Глава ВТО попросила Россию делиться вакциной от ковида с другими странами

Напомним, что российская вакцина "Спутник V" уже одобрена в 64 странах, совокупное население которых составляет 3,2 миллиарда человек. Эффективность препарата — 97,6% по результатам анализа 3,8 млн случаев его применения. При этом в ВОЗ только в конце июня или в июле могут провести оценку "Спутника V" для включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения.


Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В центре Чумакова рассказали об эффективности "Ковивака" и отсутствии побочных эффектов

сегодня в 22:39

Иммунолог раскрыл необходимость трёхкратной вакцинации от коронавируса

сегодня в 21:54

Глава ВТО попросила Россию делиться вакциной от ковида с другими странами

сегодня в 21:22

SpaceX провела успешные испытания прототипа марсианского корабля Starship

сегодня в 23:25

"Дело Яценюка процветает": Пушков посмеялся над украинскими рвами на границе с Россией

сегодня в 23:14

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1