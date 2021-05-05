Глава ВТО попросила Россию делиться вакциной от ковида с другими странами

Гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала высказалась за обеспечение равного доступа к вакцинам от коронавируса. Она считает необходимым увеличить поставки антиковидных препаратов из России, Китая, Бразилии и Кубы.

"Такие страны, как Россия, Китай, Бразилия и Куба, у которых есть вакцины в разработке или которые уже делятся их вакцинами с другими, должны рассмотреть пути увеличения поставок, чтобы мы могли расширить объём вакцин в мире", — сказала она на заседании Генерального совета ВТО в Женеве.

Гендиректор призвала страны, у которых есть больше вакцин, "чем им в действительности нужно, поделиться с другими" либо через механизм COVAX, либо иным образом. Нгози Оконджо-Ивеала считает необходимым уменьшить число экспортных ограничений и запретов, мешающих борьбе с ковидом. Число таких препятствий уже уменьшилось с 109 до 51, но "требуется продолжать снижение". Глава ВТО также призвала увеличить возможности для производства вакцины против коронавируса в мире.

Напомним, что российская вакцина "Спутник V" уже одобрена в 64 странах, совокупное население которых составляет 3,2 миллиарда человек. Эффективность препарата составляет 97,6% по результатам анализа 3,8 млн случаев его применения. При этом в ВОЗ только в конце июня или в июле могут провести оценку "Спутника V" для включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения.

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