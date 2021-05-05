Российская вакцина от полиомиелита оказалась эффективна против коронавируса

Российская вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание новой коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделали специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.

"Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали", — сказал генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия-1".

Учёные и раньше высказывали мнение о защитных свойствах российского препарата в связи с неспецифическим иммунитетом россиян. Ещё 1960-х годах советский вирусолог, академик Михаил Чумаков предположил, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа, а сейчас его теория обретает подтверждение.

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