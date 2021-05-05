Российская вакцина от полиомиелита оказалась эффективна против коронавируса
Оказывается, она может защитить человеческий организм не только от того, для чего была предназначена.
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Российская вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание новой коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделали специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.
"Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали", — сказал генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия-1".
Учёные и раньше высказывали мнение о защитных свойствах российского препарата в связи с неспецифическим иммунитетом россиян. Ещё 1960-х годах советский вирусолог, академик Михаил Чумаков предположил, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа, а сейчас его теория обретает подтверждение.
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