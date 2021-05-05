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Российская вакцина от полиомиелита оказалась эффективна против коронавируса

Оказывается, она может защитить человеческий организм не только от того, для чего была предназначена.

5 мая 2021, 19:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российская вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание новой коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделали специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.

"Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали", — сказал генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия-1".

В центре Чумакова не исключили метод тройной вакцинации "Ковиваком"

В центре Чумакова не исключили метод тройной вакцинации "Ковиваком"

Учёные и раньше высказывали мнение о защитных свойствах российского препарата в связи с неспецифическим иммунитетом россиян. Ещё 1960-х годах советский вирусолог, академик Михаил Чумаков предположил, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа, а сейчас его теория обретает подтверждение.

Ранее участники Всемирного конгресса выбрали лучшую вакцину от коронавируса.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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