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В центре Чумакова не исключили метод тройной вакцинации "Ковиваком"

Ранее об аналогичном исследовании сообщили в "Векторе". Там данный метод опробовали на приматах.

5 мая 2021, 14:50
<p>Фот © ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI</p>

Фот © ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI

Научный центр имени Чумакова исследует возможность трёхкратной вакцинации препаратом "Ковивак". Об этом сообщил директор центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

В беседе с ТАСС он отметил, что главной задачей исследователей является создание препарата, максимально защищающего от тяжёлого течения болезни. По этой причине в учреждении не исключают, что кому-то из пациентов в силу физиологических особенностей понадобится третья доза вакцины.

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"Мы не гонимся за астрономическим уровнем антител, наша задача — максимально щадящим способом обеспечить от тяжёлого течения заболевания. Важна эпидемиологическая эффективность, то есть снижение заболеваемости", — сказал Ишмухаметов.

Ранее Лайф рассказывал, что метод тройной вакцинации исследуют разработчики вакцины "Эпиваккорона" от новосибирского центра "Вектор". Как рассказали учёные, испытания уже успешно прошли на приматах.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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