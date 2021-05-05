В центре Чумакова не исключили метод тройной вакцинации "Ковиваком"
Ранее об аналогичном исследовании сообщили в "Векторе". Там данный метод опробовали на приматах.
Фот © ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI
Научный центр имени Чумакова исследует возможность трёхкратной вакцинации препаратом "Ковивак". Об этом сообщил директор центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.
В беседе с ТАСС он отметил, что главной задачей исследователей является создание препарата, максимально защищающего от тяжёлого течения болезни. По этой причине в учреждении не исключают, что кому-то из пациентов в силу физиологических особенностей понадобится третья доза вакцины.
"Мы не гонимся за астрономическим уровнем антител, наша задача — максимально щадящим способом обеспечить от тяжёлого течения заболевания. Важна эпидемиологическая эффективность, то есть снижение заболеваемости", — сказал Ишмухаметов.
Ранее Лайф рассказывал, что метод тройной вакцинации исследуют разработчики вакцины "Эпиваккорона" от новосибирского центра "Вектор". Как рассказали учёные, испытания уже успешно прошли на приматах.
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