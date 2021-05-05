Путин и Эрдоган обсудили совместное производство вакцины "Спутник V" и ситуацию в Карабахе
Также президенты сошлись во мнении, что решительные меры Турции по улучшению эпидемической обстановки в стране позволят добиться возобновления двусторонних связей в туристической сфере.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом несколько важных тем, включая эпидемическую ситуацию, туризм и планы по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Затронута проблематика нагорнокарабахского урегулирования, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта", — говорится в сообщении.
Главы государств поговорили о возможности старта совместного производства российской вакцины "Спутник V" на мощностях турецких предприятий, а также начала поставок препарата в начале мая. Россия подчеркнула свою заинтересованность в наращивании практического сотрудничества в этом направлении.
Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили тему туризма. По мнению Москвы, Анкара проделала большую работу в борьбе с эпидемией, что положительно повлияло на возможность скорого возобновления туристического сообщения между двумя государствами. Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшающейся там ситуации с ковидом. Позже Эрдоган объявил о введении с 29 апреля по 17 мая полного локдауна в связи со сложным эпидемиологическим положением. Все офисы и рабочие места закрыты, кроме оговорённых с МВД, кафе и рестораны работают только навынос, действует запрет на передвижение граждан.
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