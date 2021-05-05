Путин и Эрдоган обсудили совместное производство вакцины "Спутник V" и ситуацию в Карабахе

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом несколько важных тем, включая эпидемическую ситуацию, туризм и планы по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Затронута проблематика нагорнокарабахского урегулирования, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта", — говорится в сообщении.

Главы государств поговорили о возможности старта совместного производства российской вакцины "Спутник V" на мощностях турецких предприятий, а также начала поставок препарата в начале мая. Россия подчеркнула свою заинтересованность в наращивании практического сотрудничества в этом направлении.

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